Аджар сошел в 1-й гонке за «Ред Булл» из-за поломки
Гонщик «Ред Булл» Изак Аджар досрочно завершил выступления в Мельбурне.
Француз сошел на Гран-при Австралии – первой гонке в составе новой команды – из-за поломки.
Машина Аджара задымилась, он был вынужден остановиться на обочине. Изак сообщил, что возникла проблема с силовой установкой.
За ходом заезда можно следить вместе с онлайном Спортса’‘:
Первая гонка новой «Ф-1»: Леклер и Расселл сражаются за победу, Хэмилтон – в засаде
Опубликовал: Михаил Ширяев
Проблемы у второй машины РБ, как неожиданно😂
Два одноклеточных (Пивненко и Катаев) уже блеснули своим плоским юмором. Ждём Пенинару.
На гонку не перепутали машины, молодцы!
