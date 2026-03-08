Аджар сошел в 1-й гонке за «Ред Булл» из-за поломки

Гонщик «Ред Булл » Изак Аджар досрочно завершил выступления в Мельбурне.

Француз сошел на Гран-при Австралии – первой гонке в составе новой команды – из-за поломки.

Машина Аджара задымилась, он был вынужден остановиться на обочине. Изак сообщил, что возникла проблема с силовой установкой.

За ходом заезда можно следить вместе с онлайном Спортса’‘:

