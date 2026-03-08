Фото
5

Аджар сошел в 1-й гонке за «Ред Булл» из-за поломки

Гонщик «Ред Булл» Изак Аджар досрочно завершил выступления в Мельбурне.

Француз сошел на Гран-при Австралии – первой гонке в составе новой команды – из-за поломки.

Машина Аджара задымилась, он был вынужден остановиться на обочине. Изак сообщил, что возникла проблема с силовой установкой.

За ходом заезда можно следить вместе с онлайном Спортса’‘:

Первая гонка новой «Ф-1»: Леклер и Расселл сражаются за победу, Хэмилтон – в засаде

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
Гран-при Австралии
logoИзак Аджар
logoРед Булл
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Проблемы у второй машины РБ, как неожиданно😂
Два одноклеточных (Пивненко и Катаев) уже блеснули своим плоским юмором. Ждём Пенинару.
На гонку не перепутали машины, молодцы!
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен: «С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо»
5 минут назад
«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
сегодня, 13:07
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
сегодня, 12:04
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
вчера, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем