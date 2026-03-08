«Ф-1» выложила общее фото пилотов перед первой гонкой сезона-2026
Пилоты «Формулы-1» собрались перед стартом Гран-при Австралии – первой гонки сезона – для совместного фото.
В 2026 году количество гонщиков на решетке увеличилось до 22 с приходом «Кадиллака».
Фото: соцсети «Формулы-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Прям как общее фото с выпускного класса, кто куда смотрит.
