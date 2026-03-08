Пиастри разбил болид на установочных кругах и пропустит Гран-при Австралии

Пиастри сошел в Мельбурне, попав в аварию до старта.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри попал в аварию до старта домашнего Гран-при Австралии .

Гонщик врезался в барьеры на установочных кругах. Пиастри не выступит в гонке, подтвердила команда.

Инцидент случился на выезде из четвертого поворота – Оскар потерял контроль над машиной после того, как заехал на поребрик.

