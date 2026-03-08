Пиастри разбил болид на установочных кругах и пропустит Гран-при Австралии
Пиастри сошел в Мельбурне, попав в аварию до старта.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри попал в аварию до старта домашнего Гран-при Австралии.
Гонщик врезался в барьеры на установочных кругах. Пиастри не выступит в гонке, подтвердила команда.
Инцидент случился на выезде из четвертого поворота – Оскар потерял контроль над машиной после того, как заехал на поребрик.
Кто дает старт гонкам «Ф-1»? Ему правда платят $300 тысяч в год за нажатие кнопки?
Опубликовал: Михаил Ширяев
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Создал задел на сезон.