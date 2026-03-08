Формула-3. Австралия. 2-я гонка. Угочукву одержал дебютную победу и возглавил чемпионат

Угочукву стал новым лидером «Ф-3» после победы в Мельбурне.

Гонщик «Кампоса » Уго Угочукву одержал свою первую победу в «Формуле-3», выиграв основную гонку в Мельбурне.

Второе место занял пилот «Трайдента » Фредди Слэйтер, третьим стал Таито Като из «АРТ».

Успех позволил Угочукву возглавить чемпионат с 25 очками. Слэйтер занимает вторую строчку с 18 очками, столько же у Бруно дель Пино из «Ван Амерсфорта», Като набрал 16 баллов, пилот «Ван Амерсфорт » Энцо Делиньи – 12.

