Формула-3. Австралия. 2-я гонка. Угочукву одержал дебютную победу и возглавил чемпионат
Угочукву стал новым лидером «Ф-3» после победы в Мельбурне.
Гонщик «Кампоса» Уго Угочукву одержал свою первую победу в «Формуле-3», выиграв основную гонку в Мельбурне.
Второе место занял пилот «Трайдента» Фредди Слэйтер, третьим стал Таито Като из «АРТ».
Успех позволил Угочукву возглавить чемпионат с 25 очками. Слэйтер занимает вторую строчку с 18 очками, столько же у Бруно дель Пино из «Ван Амерсфорта», Като набрал 16 баллов, пилот «Ван Амерсфорт» Энцо Делиньи – 12.
Формула-3. Австралия. Дель Пино выиграл 1-ю гонку, завершенную красными флагами после аварии
Формула-3. Австралия. Наэль выиграл первую квалификацию сезона
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем