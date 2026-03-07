6

Шарль Леклер: «Не думаю, что старт будет хаотичным, но могу ошибаться»

Леклер избежал однозначного прогноза относительно старта гонки в Мельбурне.

Пилот «Феррари» поделился мнением о том, как может пройти старт Гран-при Австралии в условиях нового регламента.

Леклеру предстоит начать гонку с 4-го места.

«Здесь много неизвестных. Я не знаю, как все пройдет. Можно запросто пройти несколько болидов на первом круге, а затем, через круг, тебя так же запросто пройдет половина пелотона – если будешь действовать так тупо.

Так что я не знаю, обернется ли все тем, что никто ничего не будет делать, или безумством – полагаю, нужно подождать до завтра.

На тестах в Бахрейне старты проходили хаотично. Не думаю, что завтра все будет выглядеть так же, но могу ошибаться.

Дело в том, что, когда все достигают оптимального диапазона на старте, разница между болидами не так велика. Нам весьма нетрудно достичь этого самого диапазона.

Я никогда не использовал мотор «Мерседеса», но, думаю, им гораздо труднее достичь оптимального «окна» – а это значит, что им может быть гораздо сложнее на старте. Но если они со всем справятся, то не думаю, что у них возникнут трудности», – отметил Леклер.

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии
 

Как бы не получилось, как в начале с ДРС. Количество обгонов зашкаливало, но эмоций никаких не вызывали.
Ответ flegg
Как бы не получилось, как в начале с ДРС. Количество обгонов зашкаливало, но эмоций никаких не вызывали.
Тут бы скрестить пальцы и надеяться что хоть какие-то обгоны будут, а не перебирать.
Цена обгона выглядит слишком высокой чтобы вообще пытаться
Феррари могут выиграть старт, нг в гонке Мерсы их обойдут как стоячих
жду завал как в спа-1998. главное чтобы без травм!
С таким преимуществом Мерседеса уже абсолютно неважно, как пройдет старт.
Битва будет только за 3е место.
