  Главный гоночный инженер «Хонды» о 17-м месте Алонсо в квалификации: «Сделан шаг вперед в верном направлении»
Главный гоночный инженер «Хонды» о 17-м месте Алонсо в квалификации: «Сделан шаг вперед в верном направлении»

В «Хонде» подели итоги квалификации в Австралии.

Главный гоночный инженер «Хонды» – моториста команды «Астон Мартин» – Синтаро Орихара прокомментировал итоги квалификации к Гран-при Австралии.

В рамках сессии Фернандо Алонсо показал 17-е время, в то время как его напарник Ланс Стролл пропустил заезд из-за технических проблем – которые также не позволили канадцу принять участие в третьей практике.

«Сегодня в нашей первой квалификационной сессии с «Астон Мартин» мы сделали шаг вперед в верном направлении при работе с болидом Фернандо. Благодаря усердной работе обеих сторон нам удалось увидеть прогресс после пятницы.

Изучая данные, мы продолжаем наблюдать уменьшение вибраций батареи после тестов в Бахрейне. Мы и дальше будет работать над этим.

К сожалению, утром в случае с машиной Ланса мы пропустили третью финальную практику. Мы обнаружили проблему с двигателем внутреннего сгорания. Несмотря на наши совместные с командой усилия, болид не удалось подготовить к участию в квалификации.

Теперь все наше внимание сосредоточено на подготовке силовой установки к завтрашнему Гран-при Австралии, нашей первой гонке в рамках новой захватывающей эпохи «Ф-1», – сказал Орихара.   

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
Японцы осваивают новый для себя элемент в современной " культуре общения" - троллинг ...
Ответ Игорь Ерин
Японцы осваивают новый для себя элемент в современной " культуре общения" - троллинг ...
как бы ожидалось, что они вообще в 107% не попадут
лучше бы он просто помолчал
Ответ agiptm21
лучше бы он просто помолчал
И ты тоже
Так глядишь к концу сезону и 15-ми будут. Молодцы!
У самурая нет цели - есть только путь!
Кадиллаку внизу будет не скучно, появился соперник в виде Астон Мартина
Инженер Хонды:
"Мы сделали шаг вперед в верном направлении. Следующий шаг - 16 место"
Особенно сильно начало эпохи будет захватывать очко Фонса, который попал в день сурка: опять английская конюшня, опять GP2 engine.
