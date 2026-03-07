Главный гоночный инженер «Хонды» о 17-м месте Алонсо в квалификации: «Сделан шаг вперед в верном направлении»

В «Хонде» подели итоги квалификации в Австралии.

Главный гоночный инженер «Хонды» – моториста команды «Астон Мартин» – Синтаро Орихара прокомментировал итоги квалификации к Гран-при Австралии.

В рамках сессии Фернандо Алонсо показал 17-е время, в то время как его напарник Ланс Стролл пропустил заезд из-за технических проблем – которые также не позволили канадцу принять участие в третьей практике.

«Сегодня в нашей первой квалификационной сессии с «Астон Мартин » мы сделали шаг вперед в верном направлении при работе с болидом Фернандо. Благодаря усердной работе обеих сторон нам удалось увидеть прогресс после пятницы.

Изучая данные, мы продолжаем наблюдать уменьшение вибраций батареи после тестов в Бахрейне. Мы и дальше будет работать над этим.

К сожалению, утром в случае с машиной Ланса мы пропустили третью финальную практику. Мы обнаружили проблему с двигателем внутреннего сгорания. Несмотря на наши совместные с командой усилия, болид не удалось подготовить к участию в квалификации.

Теперь все наше внимание сосредоточено на подготовке силовой установки к завтрашнему Гран-при Австралии, нашей первой гонке в рамках новой захватывающей эпохи «Ф-1», – сказал Орихара.

