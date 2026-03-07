Джордж Расселл о преимуществе «Мерседеса»: «Команде нужно пользоваться ситуацией»

Расселл надеется на дальнейший прогресс «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл , выигравший поул по итогам квалификации к Гран-при Австралии , призвал команду продолжать работу, несмотря на наличие большого преимущества в скорости.

Расселл уверен, что «Мерседес» может утратить позиции в случае отсутствия прогресса в ближайших гонках.

«Команде определенно нужно пользоваться ситуацией, пока условия нам благоволят. Хотя мой подход к этой гонке изначально был таков, что если бы мы начали сезон лидерами, это бы ничего не гарантировало. Как ничего не значило бы и то, если бы мы оказались позади конкурентов. Потому что в это время года команды будут очень быстрыми темпами развивать свои машины.

Я уже неоднократно обо всем говорил. Можно вспомнить сезон-2022, когда в трех первых гонках «Феррари » доминировала в пелотоне, а в итоге даже близко не подошла к борьбе за титул. Можно вспомнить даже сезон-2009 [и титул Дженсона Баттона с «Браун»] – тогда в чемпионате было 17 гонок, а если их, как сейчас, было 24, то чемпионом, вероятно, вообще стал бы кто-то другой.

Так что нам нельзя сбавлять обороты, продолжать трудиться, и думать не только о ближайших гонках. Нам нужно думать о том, чтобы болид «Мерседеса» был хорош во всех последующих сезонах – а это то, чего в 2022 году нам добиться не удалось», – рассказал Расселл.

