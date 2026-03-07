  • Спортс
  • Джордж Расселл о преимуществе «Мерседеса»: «Команде нужно пользоваться ситуацией»
26

Джордж Расселл о преимуществе «Мерседеса»: «Команде нужно пользоваться ситуацией»

Расселл надеется на дальнейший прогресс «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, выигравший поул по итогам квалификации к Гран-при Австралии, призвал команду продолжать работу, несмотря на наличие большого преимущества в скорости.

Расселл уверен, что «Мерседес» может утратить позиции в случае отсутствия прогресса в ближайших гонках.

«Команде определенно нужно пользоваться ситуацией, пока условия нам благоволят. Хотя мой подход к этой гонке изначально был таков, что если бы мы начали сезон лидерами, это бы ничего не гарантировало. Как ничего не значило бы и то, если бы мы оказались позади конкурентов. Потому что в это время года команды будут очень быстрыми темпами развивать свои машины.

Я уже неоднократно обо всем говорил. Можно вспомнить сезон-2022, когда в трех первых гонках «Феррари» доминировала в пелотоне, а в итоге даже близко не подошла к борьбе за титул. Можно вспомнить даже сезон-2009 [и титул Дженсона Баттона с «Браун»] – тогда в чемпионате было 17 гонок, а если их, как сейчас, было 24, то чемпионом, вероятно, вообще стал бы кто-то другой.

Так что нам нельзя сбавлять обороты, продолжать трудиться, и думать не только о ближайших гонках. Нам нужно думать о том, чтобы болид «Мерседеса» был хорош во всех последующих сезонах – а это то, чего в 2022 году нам добиться не удалось», – рассказал Расселл.

«Мерседес» слишком хорош для новой «Ф–1». Соперники в шоке, Ферстаппен – в стене

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racer
Гран-при Австралии
logoМерседес
logoФормула-1
logoФеррари
logoДжордж Расселл
logoДженсон Баттон
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В 22 Феррари доминировать?
На сколько помню отрывы были в тысячные. То РБ то Феррари чередование поулы и победы
Чел прямым текстом говорит, что им нужно до 01.06 решить все вопросы. Иначе дальше будут проблемы. ФИАрдесс одним словом.
Ответ -=Flash=-
Чел прямым текстом говорит, что им нужно до 01.06 решить все вопросы. Иначе дальше будут проблемы. ФИАрдесс одним словом.
А что любой другой (Ферстаппен, Люис, Леклер и т.д) сказали бы другое?
Вот именно он прав, пока есть момент надо сделать все на высшем уровне
Ответ -=Flash=-
Чел прямым текстом говорит, что им нужно до 01.06 решить все вопросы. Иначе дальше будут проблемы. ФИАрдесс одним словом.
Знаете, он единственный кто это признает.
Он же на все 100% прав
Надеюсь, что команду Татошки забанят
Феррари, наверное, так доминировала может в году так 1952)
Рассел по делу все сказал, куй железо пока горячо. Кто знает, что будет через два-три месяца, может от преимущества не останется и следа. Да любой человек так же бы сказал.
Пользоваться преимуществом и если я буду просить по радио, чтоб напарник меня пропустил - то пропускали.
Ответ prisnitsyamnechtoyatebya
Пользоваться преимуществом и если я буду просить по радио, чтоб напарник меня пропустил - то пропускали.
Ты с газировкой попутал.
Ответ Paninaro
Ты с газировкой попутал.
Газировка головного мозга
есть ощущение, что если б было надо, они еще секунду могли бы снять. Повторение 2014 короче.
