Арвид Линдблад о ситуации с Бортолето на пит-лейн: «Немного испугался. Но нет смысла на этом зацикливаться»

Линдблад подвел итоги квалификации в Мельбурне.

Пилот «Рейсинг Буллз» высказался о 9-м месте в квалификации к Гран-при Австралии , которая стала для него первой в «Формуле-1».

«Все прошло гораздо лучше, чем мы с командой ожидали. Не думаю, что мы планировали пройти в третий сегмент двумя машинами. Все отлично постарались. Уик-энд пока складывается отлично.

Я был очень взволнован, когда пришел в «Ф-1». Я трудился ради этого, мечтал об этом на протяжении всей жизни. Очень круто дебютировать. И сегодняшний результат превзошел мои ожидания. С нетерпением жду завтрашнюю гонку», – сказал Линдблад.

Арвид также прокомментировал ситуацию в конце второго сегмента, когда на въезде на пит-лейн наткнулся на столкнувшегося с техническими проблемами пилота «Ауди » Габриэла Бортолето . Линдблад быстро отреагировал на остановившийся болид, резко затормозив и пройдя с заблокированными колесами бразильца и своего напарника Лиама Лоусона.

«Немного испугался. В таком стрессе не было необходимости. Мы с командой изучим эту ситуацию: была ли это моя ошибка или проблема в коммуникации. В любом случае нет смысла на этом зацикливаться. К счастью, все закончилось хорошо. Мы просто посмотрим, можно ли будет действовать как-то иначе в следующий раз».

