  • Фернандо Алонсо: «Смогли отыграть 2 секунды просто за счет того, что провели на трассе больше времени»
Фернандо Алонсо: «Смогли отыграть 2 секунды просто за счет того, что провели на трассе больше времени»

Алонсо доволен прогрессом «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что прогресс в работе над надежностью болида помог команде заметно сократить отставание от конкурентов.

Алонсо был близок к тому, чтобы пройти во второй сегмент квалификации, но в последний момент его время перебил Франко Колапинто – так что Фернандо в гонке будет стартовать 17-м.

«Ну, опыт участия в 420 Гран-при мне тут явно не мешает (смеется). То, что у нас наконец-то не возникло больших проблем с болидом, позволило мне многое сделать.

Даже несмотря на то, что ситуация с двигателем осталась прежней, мы смогли отыграть 2 секунды просто за счет того, что провели на трассе больше времени, смогли оптимизировать некоторые вещи в работе шасси и так далее. У болида «Астон Мартин» отличный потенциал, нам просто нужно больше стабильности и проезжать больше кругов», – рассказал Алонсо.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Гран-при Австралии
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
logoФормула-1
Быстрее Кадиллак уже не днища полные. Главное надежность Хонды и коробки, чтобы можно было проехать много кругов и гладишь начнут прогрессировать.
Ответ Ононаоно
Быстрее Кадиллак уже не днища полные. Главное надежность Хонды и коробки, чтобы можно было проехать много кругов и гладишь начнут прогрессировать.
Прогрессировать будут, но с лагом относительно соперников
Скоро всем хана, япошки ещё себя покажут.
