Фернандо Алонсо: «Смогли отыграть 2 секунды просто за счет того, что провели на трассе больше времени»

Алонсо доволен прогрессом «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии , отметив, что прогресс в работе над надежностью болида помог команде заметно сократить отставание от конкурентов.

Алонсо был близок к тому, чтобы пройти во второй сегмент квалификации, но в последний момент его время перебил Франко Колапинто – так что Фернандо в гонке будет стартовать 17-м.

«Ну, опыт участия в 420 Гран-при мне тут явно не мешает (смеется). То, что у нас наконец-то не возникло больших проблем с болидом, позволило мне многое сделать.

Даже несмотря на то, что ситуация с двигателем осталась прежней, мы смогли отыграть 2 секунды просто за счет того, что провели на трассе больше времени, смогли оптимизировать некоторые вещи в работе шасси и так далее. У болида «Астон Мартин » отличный потенциал, нам просто нужно больше стабильности и проезжать больше кругов», – рассказал Алонсо.

