  • Габриэл Бортолето: «В «Ауди» должны гордиться тем, чего команда смогла добиться за столь короткое время»
8

Габриэл Бортолето: «В «Ауди» должны гордиться тем, чего команда смогла добиться за столь короткое время»

Бортолето доволен результатом квалификации.

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что остался доволен достигнутым результатом, несмотря на все обстоятельства.

Бортолето сумел пробиться в третий сегмент квалификации, но не смог принять в нем участие из-за поломки болида в самом конце второго сегмента.

«Думаю, мы должны гордиться тем, чего как команда смогли добиться за столь короткое время. В следующий раз нужно будет пройти в третий сегмент квалификации и все-таки выступить в нем (смеется). Ибо сегодня все сложилось довольно странным образом.

Несмотря ни на что, мы все равно добились отличного результата. Вряд ли бы мы в любом случае смогли оказаться выше 8-9 места, с «Рейсинг Буллз» мы бы побороться не смогли.

Что касается поломки болида, то вряд ли это что-то серьезное. На этих новых машинах часто возникают проблемы с сенсорами – и в этом случае ты вынужден просто остановиться на трассе. На тестах мы неоднократно видели нечто подобное. Но да, досадно, что это случилось в квалификации, до этого момента по ходу уик-энда у нас вообще не было проблем», – рассказал Бортолето.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Гран-при Австралии
logoАуди
logoГабриэл Бортолето
logoФормула-1
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё и со своим движком, действительно круто
Q3 в первой гонке - это отличный дебют. Могут стать одними из лидеров средней группы.
ну это однозначно успех
Ну молодци есть все шанси быть 5 командой в этом сезоне
Ответ Nagatomo
Ну молодци есть все шанси быть 5 командой в этом сезоне
Боюсь, что не получится. Рейсинг Буллз явно быстрее, а там ещё Уильямс катаются с огромным перевесом - как решат должны поехать быстрее. Пока светит борьба за 7-ое с Хаасом. Что в целом тоже хороший прогресс.
Просто Макс выпилился, иначе они бы не вышли в третий сегмент квалификации. Пока проблемы у АМ и Уильямса, то Ауди могут радоваться, что они лучшие среди второй части пелетона. Посмотрим, что будет в гонке.
Ответ Дмитрий Травницкий
Просто Макс выпилился, иначе они бы не вышли в третий сегмент квалификации. Пока проблемы у АМ и Уильямса, то Ауди могут радоваться, что они лучшие среди второй части пелетона. Посмотрим, что будет в гонке.
Ну, вообще говоря, тут результаты показательны, поскольку РБ и АМ в лице Хонды тоже делали силовые установки с нуля. А Макс, по его словам, "выпилился" не по своей вине.
Посмотрим гонку
Ответ Дмитрий Травницкий
Просто Макс выпилился, иначе они бы не вышли в третий сегмент квалификации. Пока проблемы у АМ и Уильямса, то Ауди могут радоваться, что они лучшие среди второй части пелетона. Посмотрим, что будет в гонке.
Так в том то и дело, что Макс выпилился по причине ошибки команды, ну может и собственной даже если, то Бортолетто и Ауди добились большего и выступили лучше как команда, вот и все.
