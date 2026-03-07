Габриэл Бортолето: «В «Ауди» должны гордиться тем, чего команда смогла добиться за столь короткое время»

Бортолето доволен результатом квалификации.

Пилот «Ауди » Габриэл Бортолето подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии , отметив, что остался доволен достигнутым результатом, несмотря на все обстоятельства.

Бортолето сумел пробиться в третий сегмент квалификации, но не смог принять в нем участие из-за поломки болида в самом конце второго сегмента.

«Думаю, мы должны гордиться тем, чего как команда смогли добиться за столь короткое время. В следующий раз нужно будет пройти в третий сегмент квалификации и все-таки выступить в нем (смеется). Ибо сегодня все сложилось довольно странным образом.

Несмотря ни на что, мы все равно добились отличного результата. Вряд ли бы мы в любом случае смогли оказаться выше 8-9 места, с «Рейсинг Буллз» мы бы побороться не смогли.

Что касается поломки болида, то вряд ли это что-то серьезное. На этих новых машинах часто возникают проблемы с сенсорами – и в этом случае ты вынужден просто остановиться на трассе. На тестах мы неоднократно видели нечто подобное. Но да, досадно, что это случилось в квалификации, до этого момента по ходу уик-энда у нас вообще не было проблем», – рассказал Бортолето.

