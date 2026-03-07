0

Лиам Лоусон: «В гонке главным окажется надежность болида»

Лоусон подвел итоги квалификации в Мельбурне.

Пилот «Рейсинг Буллз» прокомментировал 8-е место в квалификации к Гран-при Австралии.

«Думаю, это именно то, к чему мы стремились. Но все же, вероятно, мы этого не ожидали, особенно после тестов в Бахрейне. Та трасса нам не подходила. Многие команды привезли тогда обновления. На этой неделе новинки привезли мы – и это здорово.

Когда на бумаге все выглядит хорошо, нельзя быть в этом до конца уверенным, пока не выедешь на трассу. Приятно знать, что в этот уик-энд все работает хорошо. Классно, что обе наши машины прошли в третий сегмент.

Двигатель «Ред Булл»-«Форд» работает очень, очень хорошо. И хотя мотор отлично работает, мы еще посмотрим завтра, насколько надежными будут машины. В этом плане на предсезонных тестах мы выглядели сильно. Также у нас были хорошие длинные отрезки.

В Мельбурне очень веселая трасса. Очевидно, в этом году у нас совершенно новые болиды, так что предстоит ко многому привыкнуть. Завтра нужно будет во многом разобраться. Предстоит работать со многими системами, к которым еще нужно адаптироваться.

Задача на гонку – сохранить текущие позиции, но, честно говоря, очень сложно точно оценить наше положение относительно других. У нас был отличный темп на длинных отрезках. Но думаю, главным окажется надежность болида», – сказал Лоусон.

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: speedcafe.com
Гран-при Австралии
logoРейсинг Буллз
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
Рекомендуем