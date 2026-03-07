  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон: «Сейчас мы только и делаем, что снимаем ногу с педали газа и едем накатом. Это противоречит самой сути «Ф-1»
58

Льюис Хэмилтон: «Сейчас мы только и делаем, что снимаем ногу с педали газа и едем накатом. Это противоречит самой сути «Ф-1»

Хэмилтон присоединился к критике новых болидов.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации к Гран-при Австралии поддержал многих своих коллег с критикой в адрес того, как работают новые болиды, и как вынуждены при этом действовать гонщики.

«Не сказал бы, что все это действительно угнетает. В целом управлять этой машиной интересно. Что касается мощности двигателя – хорошо, если она у вас есть. Просто двигатель работает на полной мощности не так уж долго.

Сейчас, уходя в квалификации на быстрый круг, используя двигатель лишь на половине мощности, а на прямой и вовсе на четверть. И только потом жмете полный газ.

Все это полностью противоречит самой сути «Формулы-1» – постоянной атаке на пределе, газ в пол и так далее. А сейчас мы только и делаем, что постоянно снимаем ногу с педали газа и едем накатом [заряжая батарею]. Вот этот аспект [в новых болидах] вообще не работает, и вряд ли все это нравится гонщикам», – рассказал Хэмилтон.

«Мерседес» слишком хорош для новой «Ф–1». Соперники в шоке, Ферстаппен – в стене

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoФеррари
Гран-при Австралии
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Короче Макс просто первый сообразил, что это будет #### а не гонки и сказал как есть. Вся грязь на него вылилась, а потом уж и бриташки переобулись
Ответ ibra207
Короче Макс просто первый сообразил, что это будет #### а не гонки и сказал как есть. Вся грязь на него вылилась, а потом уж и бриташки переобулись
Комментарий скрыт
Ответ ibra207
Короче Макс просто первый сообразил, что это будет #### а не гонки и сказал как есть. Вся грязь на него вылилась, а потом уж и бриташки переобулись
Дед ещё раньше Макса сказал что будут не гонки а хрень) это Норрис переобувался на ходу)
Регламент просто ужасен. Это не королева автоспорта, а какая то хрень. И огромное преимущество мерсов делает всё только хуже, говорят мотор даже ещё не врубали. Кстати в покатушках на планшете играл в нечто похожее, в формулу е , вот там дают тебе допустим 50 процентов мощности и 20 кругов, и ты атакуешь только первый круг, но потом постоянно лифт энд кост делаешь, чтобы тебе хватило энергии до финиша, и высчитываешь чтобы расход был чуть ниже 2.5 процентов мощности, в целом было отчасти прикольно, но это аркада, а это ф1. Честно говоря гонку гляну, чтобы оценить масштаб катастрофы, но интереса нет совсем, только привычка смотреть ф1, которой 32 или 33 года.
Да это позор просто. Я 35 лет обожаю и смотрю эти гонки. И дожил зо того сто машина попрямой едет накатом. В королевских гонках. С ума сошли совсем. А вот сами магины оооочень красивые.
Уж извините, но какие-то жлобские гонки получаются ... Скор блогеры появятся : " Десять лучших бюджетных способов сэкономить заряд батареи на повороте " ...
Сделали из формулы какую-то шляпу. Смотреть никакого настроения.
> Не сказал бы, что все это действительно угнетает. В целом управлять этой машиной интересно
> Все это полностью противоречит самой сути «Формулы-1»

Мне тачка нравится, но по сути тачка - отстой.
Ответ Второй глаз Ватноглазого Джо
> Не сказал бы, что все это действительно угнетает. В целом управлять этой машиной интересно > Все это полностью противоречит самой сути «Формулы-1» Мне тачка нравится, но по сути тачка - отстой.
нравится механическое поведение на трассе, но силовая установка дно.. так яснее ? :)
Ответ Второй глаз Ватноглазого Джо
> Не сказал бы, что все это действительно угнетает. В целом управлять этой машиной интересно > Все это полностью противоречит самой сути «Формулы-1» Мне тачка нравится, но по сути тачка - отстой.
Так он же сказал, что управлять машиной интересно, но новый регламент противоречит сути Ф1.
Я лично не вижу противоречий в сказанном.
А теперь представьте, какая жесть будет на скоростных трассах
А где пинок ногоев?
Уже даже его кумир прямым текстом заявляет о том, какая это ссань , а ногоев хвалит регламент
Ну для Феррари ничего не изменилось они и в том году только это и делали
ясно,но почему команды согласились с таким регламентом
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен: «С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо»
4 минуты назад
«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
59 минут назад
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
сегодня, 12:04
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
вчера, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем