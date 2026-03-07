Льюис Хэмилтон: «Сейчас мы только и делаем, что снимаем ногу с педали газа и едем накатом. Это противоречит самой сути «Ф-1»

Хэмилтон присоединился к критике новых болидов.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон по итогам квалификации к Гран-при Австралии поддержал многих своих коллег с критикой в адрес того, как работают новые болиды, и как вынуждены при этом действовать гонщики.

«Не сказал бы, что все это действительно угнетает. В целом управлять этой машиной интересно. Что касается мощности двигателя – хорошо, если она у вас есть. Просто двигатель работает на полной мощности не так уж долго.

Сейчас, уходя в квалификации на быстрый круг, используя двигатель лишь на половине мощности, а на прямой и вовсе на четверть. И только потом жмете полный газ.

Все это полностью противоречит самой сути «Формулы-1» – постоянной атаке на пределе, газ в пол и так далее. А сейчас мы только и делаем, что постоянно снимаем ногу с педали газа и едем накатом [заряжая батарею]. Вот этот аспект [в новых болидах] вообще не работает, и вряд ли все это нравится гонщикам», – рассказал Хэмилтон.

