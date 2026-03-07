Изак Аджар о 3-м месте в квалификации: «Идеальный старт карьеры в «Ред Булл»

Аджар назвал идеальным начало выступлений за «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар отреагировал на то, что в первой же квалификации за новую команду занял третье место.

«Я очень доволен. Когда я пересек черту, то понимал, что это хороший круг – возможно, в топ-3. Так и оказалось, и я очень доволен сессией, которая прошла гладко. Идеальный старт карьеры в «Ред Булл», – произнес француз после квалификации к Гран-при Австралии .

В то же время Аджар отметил недостатки машины:

«В том и дело, что ощущения ни в какой момент не были достаточно хорошими. Однако мы знаем свои слабые стороны, и предстоит большая работа.

Сегодня речь скорее шла о том, чтобы минимизировать потери, откровенно говоря. Круг получился очень хорошим, но есть ощущение, что нам нужно прибавить. Мы в восьми десятых от поула. В прошлом году это означало бы вылет в первом сегменте».

