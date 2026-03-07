  • Спортс
  • Изак Аджар о 3-м месте в квалификации: «Идеальный старт карьеры в «Ред Булл»
2

Изак Аджар о 3-м месте в квалификации: «Идеальный старт карьеры в «Ред Булл»

Аджар назвал идеальным начало выступлений за «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар отреагировал на то, что в первой же квалификации за новую команду занял третье место.

«Я очень доволен. Когда я пересек черту, то понимал, что это хороший круг – возможно, в топ-3. Так и оказалось, и я очень доволен сессией, которая прошла гладко. Идеальный старт карьеры в «Ред Булл», – произнес француз после квалификации к Гран-при Австралии.

В то же время Аджар отметил недостатки машины:

«В том и дело, что ощущения ни в какой момент не были достаточно хорошими. Однако мы знаем свои слабые стороны, и предстоит большая работа.

Сегодня речь скорее шла о том, чтобы минимизировать потери, откровенно говоря. Круг получился очень хорошим, но есть ощущение, что нам нужно прибавить. Мы в восьми десятых от поула. В прошлом году это означало бы вылет в первом сегменте».

Аджар стал 3-м в первой квалификации за «Ред Булл», Ферстаппен – 20-й после аварии

Изак Аджар: «Хочу сохранить третью позицию в гонке»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoФормула-1
logoРед Булл
Гран-при Австралии
logoИзак Аджар
2 комментария
Аджару пора начинать повнимательнее присматривать за деталями
Жаль Марко сейчас нет в РБ. Давно бы уже сказал, какая проблема случилась на болиде Макса и какой гоночный темп у РБ. А сейчас тишина и от Мекьеса и от других представителей РБ. А то что у Макса были тех. проблемы, это очевидно
