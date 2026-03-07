Макс Ферстаппен о новых болидах: «Доходит до того, что тебе вообще не хочется ими управлять»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам квалификации к Гран-при Австралии раскритиковал особенности работы новых болидов, отметив, что управление ими не приносит никакого удовлетворения.
«Мне вообще не нравятся новые болиды. И, как я уже говорил, мне в целом все равно [в контексте ощущений], где я при этом квалифицируюсь. Не так важно, впереди бы я оказался или на своей нынешней позиции. С точки зрения эмоций и ощущений я ничего не чувствую, только опустошение.
И да, раньше [во время тестов на симуляторе в прошлом году] все уже ощущалось плохо. И сейчас доходит до того, что тебе вообще не хочется управлять этим болидом. Я это уже объяснял в прошлом.
Так что я ментально готовлю себя к тому, что это будет очень длинный [не самый приятный] сезон. Я правда ничего не чувствую, никаких эмоций. Только опустошение.
Ну, хотя бы я смогу погонять в GT – по крайней мере, эти гонки мне нравятся, в этом я уже убедился», – рассказал Ферстаппен.
