Макс Ферстаппен о новых болидах: «Доходит до того, что тебе вообще не хочется ими управлять»

Ферстаппену не нравятся новые болиды «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам квалификации к Гран-при Австралии раскритиковал особенности работы новых болидов, отметив, что управление ими не приносит никакого удовлетворения.

«Мне вообще не нравятся новые болиды. И, как я уже говорил, мне в целом все равно [в контексте ощущений], где я при этом квалифицируюсь. Не так важно, впереди бы я оказался или на своей нынешней позиции. С точки зрения эмоций и ощущений я ничего не чувствую, только опустошение.

И да, раньше [во время тестов на симуляторе в прошлом году] все уже ощущалось плохо. И сейчас доходит до того, что тебе вообще не хочется управлять этим болидом. Я это уже объяснял в прошлом.

Так что я ментально готовлю себя к тому, что это будет очень длинный [не самый приятный] сезон. Я правда ничего не чувствую, никаких эмоций. Только опустошение.

Ну, хотя бы я смогу погонять в GT – по крайней мере, эти гонки мне нравятся, в этом я уже убедился», – рассказал Ферстаппен.

«Мерседес» слишком хорош для новой «Ф–1». Соперники в шоке, Ферстаппен – в стене

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Макс всегда правду матку, не важно первый он или последний как сегодня, также как и его хейтеры - всегда больные
Ответ sir_shir
Макс всегда правду матку, не важно первый он или последний как сегодня, также как и его хейтеры - всегда больные
Если я правильно помню, он это сказал ещё до тестов. И никто ещё не понимал что эти деятели сотворили. Тесты показали весь бред, а квала- показала чистый ужас
Ну конечно, когда тееб есть еще где атаковать, но тебе надо убирать педаль что бы зарядить батарею великолепная формула 1, ладно если б была еще б какая то интрига в чемпионате, а так придеться смотреть дубли Мерсов... все хдушее сложилось что только могло быть
Мэддисон все правильно сказал, это позор, что формулу 1 превращают в формуле Е. Со всеми этими озоновым слоем и переживаниями о безопасности все превратилось в соевое соревнование. Если ты можешь построить ракету и ехать на ней по трассе то королевские гонки не должны тебе запрещать это делать. А теперь такие все нежные, лишь бы что-то ограничить и превратить болиды в электрокары
Ответ podkop09
Мэддисон все правильно сказал, это позор, что формулу 1 превращают в формуле Е. Со всеми этими озоновым слоем и переживаниями о безопасности все превратилось в соевое соревнование. Если ты можешь построить ракету и ехать на ней по трассе то королевские гонки не должны тебе запрещать это делать. А теперь такие все нежные, лишь бы что-то ограничить и превратить болиды в электрокары
Комментарий скрыт
Ответ podkop09
Мэддисон все правильно сказал, это позор, что формулу 1 превращают в формуле Е. Со всеми этими озоновым слоем и переживаниями о безопасности все превратилось в соевое соревнование. Если ты можешь построить ракету и ехать на ней по трассе то королевские гонки не должны тебе запрещать это делать. А теперь такие все нежные, лишь бы что-то ограничить и превратить болиды в электрокары
Не будет гибридов и прочих модных электричек - не будет денег и производителей в серии, увы. Гаражный клуб с шестиколесными монстрами остался в прошлом
Думаю ф1 будет что-то менять уже в ближайшее время.
Вряд ли они захотят ухода Макса из спорта в прайме.

Если сейчас убрать Макса, Алонсо и Хэма с чемпионата и оставить нынешний регламент в таком виде - мне кажется это будет величайшее падение формулы в ее истории.
Ответ Proper Chels
Думаю ф1 будет что-то менять уже в ближайшее время. Вряд ли они захотят ухода Макса из спорта в прайме. Если сейчас убрать Макса, Алонсо и Хэма с чемпионата и оставить нынешний регламент в таком виде - мне кажется это будет величайшее падение формулы в ее истории.
если сейчас убрать макса, то Хэм и Алонсо устроят бой за его место
Алонсо наверное уйдет в конце сезона
Мне кажется, что в этом сезоне Ф1 потеряет максимальное количество фанатов.
Что-то надеюсь смогут изменить в регламенте
Ответ Turist-o
Что-то надеюсь смогут изменить в регламенте
Вам квалификацию интересно было смотреть?
Ответ rzqhbbqd4c
Вам квалификацию интересно было смотреть?
Я тесты не смотрел, смотрел каалификацию.
С онбордов после середины прямой прям чувствовалась боль, как с 320 до 270-280 скорость падала
Если гонки будут интересные, то, имхо, зрителям будет абсолютно все равно какие эмоции вызывают у пилотов новые машины и как ими сложно управлять. Есть десятки тысяч пацанов, которые все бы отдали, чтобы на их место попасть.
А вот если и гонки будут паровозные, то тут конечно вопрос возникает, для чего это все)
Ты думаешь, он с его возможностями и профессией не попробовал все эти гибриды и электрички?
Ответ Alex1307
Ты думаешь, он с его возможностями и профессией не попробовал все эти гибриды и электрички?
Вполне допускаю, что не особо.
Формула Е, в среде гонщиков Ф1 маргинализирована и презирается.
А хороших шоссейных машин может и не пробовал.
Если даже у обычной Tesla Performance уже 5 лет, как есть разгон за 2.9 до сотни, то игнорить это довольно трудно. Но гонщики старой закалки умудряются.
Ответ PinokNogoev
Вполне допускаю, что не особо. Формула Е, в среде гонщиков Ф1 маргинализирована и презирается. А хороших шоссейных машин может и не пробовал. Если даже у обычной Tesla Performance уже 5 лет, как есть разгон за 2.9 до сотни, то игнорить это довольно трудно. Но гонщики старой закалки умудряются.
И многим это надо - разгон до сотни за 3 сек? Ну вот реально?
Весь сезон ныть будет теперь
Ответ 9m78ng6sqy
Весь сезон ныть будет теперь
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий Воронцов
Комментарий скрыт
+100500
