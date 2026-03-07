Карлос Сайнс о пропуске квалификации: «Сложная ситуация. План – использовать гонку как тесты»

Сайнс огорчен из-за хода уик-энда в Мельбурне.

Пилот «Уильямса » выразил разочарование из-за большого количества проблем с болидом, из-за которых ему не удалось принять участие в квалификации к Гран-при Австралии.

У Сайнса возникли неполадки после первого круга в третьей практике – из-за чего он также пропустил большую часть финальной тренировки.

«У нас была проблема с ERS. Все проблемы с надежностью, которые обошли нас стороной на тестах в Бахрейне, проявились сегодня.

У Алекса [Албона] возникли неполадки с гидравликой в первой практике. Во второй тренировке с немного другими трудностями столкнулся уже я. И вот в третьей практике возникла совершенно иная проблема – с которой мы не смогли вовремя разобраться перед квалификацией. Так что да, пришлось иметь дело сразу с несколькими проблемами.

В первой и второй практике я проехал несколько неплохих кругов или, лучше сказать, немного более конкурентоспособных, чем я ожидал. Но не знаю, получилось бы у меня пройти во второй сегмент, поскольку во второй тренировке я не проехал ни одного по-настоящему быстрого круга. Я не использовал «софт», не проехал ни одного круга в третьей практике и не принял участие в первом сегменте.

Я не проехал ни одного длинного отрезка, ни одной симуляции гонки, так что завтра для меня все начнется с чистого листа. Очень сложная ситуация, да. План – использовать завтрашний день как тесты.

В Китае будет моя первая квалификация за рулем этой машины – в то время как все остальные уже приняли участие в одной сессии. Я уже отстаю на один уик-энд», – сказал Сайнс.

