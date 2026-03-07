  • Спортс
  • Тото Вольфф: «Расселл сделал еще один шаг вперед в плане зрелости, круг Антонелли – чудо»
Тото Вольфф: «Расселл сделал еще один шаг вперед в плане зрелости, круг Антонелли – чудо»

Вольфф высоко оценил Расселла и Антонелли после успеха в Мельбурне.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф порассуждал о прогрессе Джорджа Расселла, который завоевал поул-позицию к Гран-при Австралии.

«Джордж как личность сделал еще один шаг вперед в плане зрелости и уверенности за рулем, и думаю, ему нравится нынешняя ситуация.

Болиды потеряли прижимную силу, но если посмотреть на аэродинамику и механику, машина едет как по рельсам, особенно сегодня. Если гонщик уверен в болиде, вот чего можно достичь. Сегодня все решило сочетание пилота и машины – это привело к поулу», – отметил Тото.

Босс также высказался об Андреа Кими Антонелли, который занял второе место после серьезной аварии в практике:

«Если говорить о чистой скорости, он точно на уровне. Он был быстрым весь уик-энд, пока не вылетел утром. Считаю, это чудо – не только то, что болид восстановили, но и его круг. Машину вообще не настраивали, мы не смогли толком ее оценить.

Чистая скорость, талант, способности – безусловно [есть]. Но это его второй сезон в «Формуле-1». Джордж проводит уже девятый или десятый. Необходим опыт, и пока что слишком рано сравнивать Кими с Джорджем».

«Мерседес» слишком хорош для новой «Ф–1». Соперники в шоке, Ферстаппен – в стене

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
Сезон масляных интервью Тотондрия открыт.
Можно что-то сделать, пожалуйста? Ну там как-то Сулайема на Маси поменять.
Да что он там сделал , да Линдблад сел бы в этот болид и уже был с поулом, че ты там мямлишь цирк
Ответ Nagatomo
Да что он там сделал , да Линдблад сел бы в этот болид и уже был с поулом, че ты там мямлишь цирк
Рассел сильнее Линдблада, чушь не пори. Жорж топ пилот и любого новичка "вынесет на раз"
У них теперь каждый уикенд будет чудо😎 машина будет как будто оживать😁
