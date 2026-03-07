Тото Вольфф: «Расселл сделал еще один шаг вперед в плане зрелости, круг Антонелли – чудо»

Вольфф высоко оценил Расселла и Антонелли после успеха в Мельбурне.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф порассуждал о прогрессе Джорджа Расселла , который завоевал поул-позицию к Гран-при Австралии .

«Джордж как личность сделал еще один шаг вперед в плане зрелости и уверенности за рулем, и думаю, ему нравится нынешняя ситуация.

Болиды потеряли прижимную силу, но если посмотреть на аэродинамику и механику, машина едет как по рельсам, особенно сегодня. Если гонщик уверен в болиде, вот чего можно достичь. Сегодня все решило сочетание пилота и машины – это привело к поулу», – отметил Тото.

Босс также высказался об Андреа Кими Антонелли , который занял второе место после серьезной аварии в практике:

«Если говорить о чистой скорости, он точно на уровне. Он был быстрым весь уик-энд, пока не вылетел утром. Считаю, это чудо – не только то, что болид восстановили, но и его круг. Машину вообще не настраивали, мы не смогли толком ее оценить.

Чистая скорость, талант, способности – безусловно [есть]. Но это его второй сезон в «Формуле-1». Джордж проводит уже девятый или десятый. Необходим опыт, и пока что слишком рано сравнивать Кими с Джорджем».

