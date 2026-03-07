  • Спортс
  • «Мерседес» получил денежный штраф за выпуск болида Антонелли в небезопасном состоянии, Кими сохранил 2-ю позицию на решетке
«Мерседес» получил денежный штраф за выпуск болида Антонелли в небезопасном состоянии, Кими сохранил 2-ю позицию на решетке

Антонелли избежал спортивного штрафа в квалификации и сохранил 2-е место.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли начнет Гран-при Австралии со второй позиции.

Стюарды не стали наказывать гонщика спортивным штрафом за то, что команда выпустила болид в квалификации в небезопасном состоянии. Механики не отсоединили от машины вентилятор для охлаждения воздуховода, который позже упал на трассу и вызвал красные флаги.

«Мерседесу» выписали денежный штраф в 7500 евро.

Также за выпуск машины Пьера Гасли в небезопасном состоянии «Альпин» оштрафована на 5000 евро.

Андреа Кими Антонелли: «Механики – настоящие герои. Мы даже не успели настроить болид, нужно было сразу выезжать на трассу»

Тото Вольфф: «Машина Антонелли выглядела как болид из Lego, который бросили на пол. Вылет Ферстаппена позволил выехать на трассу»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Гран-при Австралии
logoАльпин
logoПьер Гасли
регламент
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
logoФИА
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Леклеру дали бы максималку
Ну то есть мерсы по сути повредили крыло болида Норрису из-за своей халатности, из-за чего тот не смог выдать оптимальное время круга, но ограничились денежным штрафом. Понятненько.
Ответ Валерий Жмышенко_1116945610
Ну то есть мерсы по сути повредили крыло болида Норрису из-за своей халатности, из-за чего тот не смог выдать оптимальное время круга, но ограничились денежным штрафом. Понятненько.
Гонщика наказывать то не за что, а стоимость крыла нам команду стоило бы повесить :)
Там же два эпизода было ...
первое что там произошло? Кто в курсе?
Ответ Мин Илhaм
Там же два эпизода было ... первое что там произошло? Кто в курсе?
Фабричная про пленку с зеркала механик не снял рассказывала.
похоже Мерсы хорошо занесли ФИА после тестов, БенСулейман оглы крышует конкретно ))))))))
