«Мерседес» получил денежный штраф за выпуск болида Антонелли в небезопасном состоянии, Кими сохранил 2-ю позицию на решетке

Антонелли избежал спортивного штрафа в квалификации и сохранил 2-е место.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли начнет Гран-при Австралии со второй позиции.

Стюарды не стали наказывать гонщика спортивным штрафом за то, что команда выпустила болид в квалификации в небезопасном состоянии. Механики не отсоединили от машины вентилятор для охлаждения воздуховода, который позже упал на трассу и вызвал красные флаги.

«Мерседесу» выписали денежный штраф в 7500 евро.

Также за выпуск машины Пьера Гасли в небезопасном состоянии «Альпин » оштрафована на 5000 евро.

Андреа Кими Антонелли: «Механики – настоящие герои. Мы даже не успели настроить болид, нужно было сразу выезжать на трассу»

Тото Вольфф: «Машина Антонелли выглядела как болид из Lego, который бросили на пол. Вылет Ферстаппена позволил выехать на трассу»