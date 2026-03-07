«Мерседес» получил денежный штраф за выпуск болида Антонелли в небезопасном состоянии, Кими сохранил 2-ю позицию на решетке
Антонелли избежал спортивного штрафа в квалификации и сохранил 2-е место.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли начнет Гран-при Австралии со второй позиции.
Стюарды не стали наказывать гонщика спортивным штрафом за то, что команда выпустила болид в квалификации в небезопасном состоянии. Механики не отсоединили от машины вентилятор для охлаждения воздуховода, который позже упал на трассу и вызвал красные флаги.
«Мерседесу» выписали денежный штраф в 7500 евро.
Также за выпуск машины Пьера Гасли в небезопасном состоянии «Альпин» оштрафована на 5000 евро.
Андреа Кими Антонелли: «Механики – настоящие герои. Мы даже не успели настроить болид, нужно было сразу выезжать на трассу»
Тото Вольфф: «Машина Антонелли выглядела как болид из Lego, который бросили на пол. Вылет Ферстаппена позволил выехать на трассу»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
