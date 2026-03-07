Оскар Пиастри: «Изначально казалось, что в группе лидеров довольно высокая плотность. Но затем «Мерседес» совершил скачок вперед»

Пиастри признал отставание от «Мерседеса».

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии , признав, что такое преимущество «Мерседеса » в скорости, которое позволило Расселлу и Антонелли занять 1 и 2 место, стало для команды неожиданностью.

Сам Пиастри закончил сессию с 5-м временем.

«Думаю, что после пятничных результатов у нас в голове сложилась слишком уж оптимистичная картина, хотя нам и правда казалось, что мы будем в борьбе [за поул]. Но после третьей практики мы поняли, что точно не будем в ней участвовать.

Так что да, после третьей практики главной темой, причем с отрывом, была разница в скорости на прямых. Не знаю, какими были цифры после квалификации, но я думаю, что нам предстоит в этом разобраться.

Думаю, изначально нам казалось, что в группе лидеров довольно высокая плотность. Но затем в «Мерседесе» совершили скачок вперед, и все остальные не смогли к ним даже приблизиться. И для меня выделяется то, что по ходу квалификации мы почти не прибавили в скорости. И я не знаю, что стало основной причиной – скорость болида или вклад гонщика.

Что касается нового регламента, я думаю, что все и так видят текущее положение вещей. Думаю, ситуация должна немного улучшиться, но есть несколько фундаментальных вещей, исправить которые будет крайне непросто. И я правда не знаю, что со всем этим можно сделать.

Хотя мне кажется, что ситуация может улучшаться в зависимости от конфигурации конкретной трассы. Потому что сейчас трассы чемпионата в целом можно разделить на две категории, если говорить о рекуперации энергии – бедные и богатые. Но мне кажется, что когда у вас возникают такие трудности с рекуперацией энергии [как сегодня], это очевидно бросается в глаза.

А еще пилотам теперь и правда гораздо чаще приходится смотреть на руль и приборную панель, это правда. Думаю, все зрители заметили, как пилотам теперь приходится готовиться к старту квалификационного круга. И все это не слишком здорово. Так что да, многие вещи требуют улучшения», – рассказал Пиастри.

