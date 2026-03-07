  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Изначально казалось, что в группе лидеров довольно высокая плотность. Но затем «Мерседес» совершил скачок вперед»
3

Оскар Пиастри: «Изначально казалось, что в группе лидеров довольно высокая плотность. Но затем «Мерседес» совершил скачок вперед»

Пиастри признал отставание от «Мерседеса».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, признав, что такое преимущество «Мерседеса» в скорости, которое позволило Расселлу и Антонелли занять 1 и 2 место, стало для команды неожиданностью.

Сам Пиастри закончил сессию с 5-м временем.

«Думаю, что после пятничных результатов у нас в голове сложилась слишком уж оптимистичная картина, хотя нам и правда казалось, что мы будем в борьбе [за поул]. Но после третьей практики мы поняли, что точно не будем в ней участвовать.

Так что да, после третьей практики главной темой, причем с отрывом, была разница в скорости на прямых. Не знаю, какими были цифры после квалификации, но я думаю, что нам предстоит в этом разобраться.

Думаю, изначально нам казалось, что в группе лидеров довольно высокая плотность. Но затем в «Мерседесе» совершили скачок вперед, и все остальные не смогли к ним даже приблизиться. И для меня выделяется то, что по ходу квалификации мы почти не прибавили в скорости. И я не знаю, что стало основной причиной – скорость болида или вклад гонщика.

Что касается нового регламента, я думаю, что все и так видят текущее положение вещей. Думаю, ситуация должна немного улучшиться, но есть несколько фундаментальных вещей, исправить которые будет крайне непросто. И я правда не знаю, что со всем этим можно сделать.

Хотя мне кажется, что ситуация может улучшаться в зависимости от конфигурации конкретной трассы. Потому что сейчас трассы чемпионата в целом можно разделить на две категории, если говорить о рекуперации энергии – бедные и богатые. Но мне кажется, что когда у вас возникают такие трудности с рекуперацией энергии [как сегодня], это очевидно бросается в глаза.

А еще пилотам теперь и правда гораздо чаще приходится смотреть на руль и приборную панель, это правда. Думаю, все зрители заметили, как пилотам теперь приходится готовиться к старту квалификационного круга. И все это не слишком здорово. Так что да, многие вещи требуют улучшения», – рассказал Пиастри.

«Мерседес» слишком хорош для новой «Ф–1». Соперники в шоке, Ферстаппен – в стене

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
logoМакларен
Гран-при Австралии
logoОскар Пиастри
logoМерседес
logoФормула-1
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пиастри видать совсем за новостями не следит, Расул ведь сказал, машина резко ожила))
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен: «С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо»
3 минуты назад
«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
58 минут назад
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
сегодня, 12:04
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
вчера, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем