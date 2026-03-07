Ландо Норрис: «От лучших болидов в истории «Ф-1» пришла к худшим. Уверен, Расселл улыбается»
Пилот «Макларена» раскритиковал новые болиды «Ф-1» после квалификации к Гран-при Австралии, где стал 6-м.
«Думаю, все знают, в чем проблемы. Дело в том, что теперь мощность двигателя распределена в соотношении 50 на 50 [между ДВС и электрической составляющей] – и это не работает. Режим для прямых означает появление множества других проблем.
Перед поворотами приходится значительно снижать скорость, ты везде поднимаешь ногу с газа, чтобы убедиться, что тебе хватит мощности батареи. Если же энергии слишком много, то тебе тоже конец. Это сложно, но что есть. Как пилоту тебе неприятно управлять этой машиной – но я уверен, Джордж [Расселл] улыбается.
От лучших и самых приятных в управлении болидов в истории «Формулы-1» мы пришли к, вероятно, худшим. Это отстой – но придется жить с этим.
Я [постоянно] смотрю на руль. Вот почему я не увидел обломки [от болида Кими Антонелли] – ведь я вынужден следить за скоростью, чтобы понять, нужно ли мне в конце прямой тормозить на 30 метров раньше или на 10. И это тоже проблема.
Ты вынужден смотреть на руль каждые три секунды, чтобы понять происходящее, ведь иначе все закончится вылетом с трассы», – сказал Норрис.
Ландо Норрис: «Расселл – единственный, кто доволен квалификацией»
- Мне например новые машины понравились. Если Максу что-то не нравится, он может просто уйти из Формулы-1, его никто не держит здесь насильно.
- Мы получаем тупо слишком огромные бабки, чтобы о чем-то ныть. Любой гонщик может уйти и заняться тем, что ему по душе.
- Не то что у него здесь есть тяжелая обязанность находиться. Да никто не обязан быть в Формуле-1.
Когда половина пелотона не доезжает до финиша — это уже катастрофа. Бесконечные сейфти-кары и уборка обломков убивают любой экшен. Это как «Арсенал» в футболе со своим вечным затягиванием времени на стандартах.