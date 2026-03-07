Ландо Норрис: «От лучших болидов в истории «Ф-1» пришла к худшим. Уверен, Расселл улыбается»

Норрис назвал новые болиды худшими в истории «Ф-1».

Пилот «Макларена » раскритиковал новые болиды «Ф-1» после квалификации к Гран-при Австралии , где стал 6-м.

«Думаю, все знают, в чем проблемы. Дело в том, что теперь мощность двигателя распределена в соотношении 50 на 50 [между ДВС и электрической составляющей] – и это не работает. Режим для прямых означает появление множества других проблем.

Перед поворотами приходится значительно снижать скорость, ты везде поднимаешь ногу с газа, чтобы убедиться, что тебе хватит мощности батареи. Если же энергии слишком много, то тебе тоже конец. Это сложно, но что есть. Как пилоту тебе неприятно управлять этой машиной – но я уверен, Джордж [Расселл] улыбается.

От лучших и самых приятных в управлении болидов в истории «Формулы-1» мы пришли к, вероятно, худшим. Это отстой – но придется жить с этим.

Я [постоянно] смотрю на руль. Вот почему я не увидел обломки [от болида Кими Антонелли] – ведь я вынужден следить за скоростью, чтобы понять, нужно ли мне в конце прямой тормозить на 30 метров раньше или на 10. И это тоже проблема.

Ты вынужден смотреть на руль каждые три секунды, чтобы понять происходящее, ведь иначе все закончится вылетом с трассы», – сказал Норрис.

