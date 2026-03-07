  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «От лучших болидов в истории «Ф-1» пришла к худшим. Уверен, Расселл улыбается»
45

Ландо Норрис: «От лучших болидов в истории «Ф-1» пришла к худшим. Уверен, Расселл улыбается»

Норрис назвал новые болиды худшими в истории «Ф-1».

Пилот «Макларена» раскритиковал новые болиды «Ф-1» после квалификации к Гран-при Австралии, где стал 6-м.

«Думаю, все знают, в чем проблемы. Дело в том, что теперь мощность двигателя распределена в соотношении 50 на 50 [между ДВС и электрической составляющей] – и это не работает. Режим для прямых означает появление множества других проблем.

Перед поворотами приходится значительно снижать скорость, ты везде поднимаешь ногу с газа, чтобы убедиться, что тебе хватит мощности батареи. Если же энергии слишком много, то тебе тоже конец. Это сложно, но что есть. Как пилоту тебе неприятно управлять этой машиной – но я уверен, Джордж [Расселл] улыбается.

От лучших и самых приятных в управлении болидов в истории «Формулы-1» мы пришли к, вероятно, худшим. Это отстой – но придется жить с этим.

Я [постоянно] смотрю на руль. Вот почему я не увидел обломки [от болида Кими Антонелли] – ведь я вынужден следить за скоростью, чтобы понять, нужно ли мне в конце прямой тормозить на 30 метров раньше или на 10. И это тоже проблема.

Ты вынужден смотреть на руль каждые три секунды, чтобы понять происходящее, ведь иначе все закончится вылетом с трассы», – сказал Норрис.  

Ландо Норрис: «Расселл – единственный, кто доволен квалификацией»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoЛандо Норрис
Гран-при Австралии
logoФормула-1
logoМакларен
logoДжордж Расселл
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
М-да, это не гонки, но тоже на г
Где там все фанаты Норриса, которые визжали про нытьё Макса?
Ответ Alex1307
Где там все фанаты Норриса, которые визжали про нытьё Макса?
Ты чего?
Ответ Alex1307
Где там все фанаты Норриса, которые визжали про нытьё Макса?
Это другое.
Ой, а что случилось? Почему вдруг запел по-другому?
Согласен с Норрисом, но лучше бы он перед этим не нес чушь, когда этот регламент критиковали другие пилоты. Конечно ему тогда аплодировали люди, у которых позиция что любая критика регламента это нытье, видимо если им в ресторане налить помои, то и жаловаться нельзя. Есть ещё уникомы те скажут сделай лучше, потом критикуй, а не можешь, так не ной. Короче аплодирую фиа за этот регламент, не думал что будет настолько плохо, но они смогли это сделать.
Действующий чемпион Формулы-1 жестко прошёлся по Максу из-за вчерашней критики новых машин.

- Мне например новые машины понравились. Если Максу что-то не нравится, он может просто уйти из Формулы-1, его никто не держит здесь насильно.

- Мы получаем тупо слишком огромные бабки, чтобы о чем-то ныть. Любой гонщик может уйти и заняться тем, что ему по душе.

- Не то что у него здесь есть тяжелая обязанность находиться. Да никто не обязан быть в Формуле-1.
Будет трудно побеждать с третьей-четвёртой машиной, но Ландо скилловый, и сможет разогнаться по сезону
Ответ Пытливый Исследователь
Будет трудно побеждать с третьей-четвёртой машиной, но Ландо скилловый, и сможет разогнаться по сезону
По моему шансов защитить титул нету.
Ответ EAl
По моему шансов защитить титул нету.
Много ли кто верил в Норриса как в конкурента Ферстаппена в начале 2024 года? Много ли кто верил что Норрис выиграет в прошлом году, когда Пиастри улетел на десятки очков вперёд и выделялся хладнокровностью на фоне рискованности Ландо?
"От лучших и самых приятных в управлении болидов в истории «Формулы-1» мы пришли к, вероятно, худшим." - прикольно, но Леклер, Ферстаппен, Хэмилтон, Алонсо жаловались, что предыдущее поколение машин было очень жестким в управлении и очень жестким для позвоночника. Это же насколько предыдущий Макларен был кайфовой в управлении машиной, что Норрис так о ней отзывается)
Гонщики-то не уйдут. А вот зрители от кучи аварий, бесконечных остановок и самокатов разбегутся. Формула-1 — это синоним скорости, а не высокого IQ и эко-повестки.
Ответ Twilight_Shadow
Гонщики-то не уйдут. А вот зрители от кучи аварий, бесконечных остановок и самокатов разбегутся. Формула-1 — это синоним скорости, а не высокого IQ и эко-повестки.
Это когда это зрители разбегались от аварий?
Ответ MUTbKA
Это когда это зрители разбегались от аварий?
Когда одна авария за гонку — это часть шоу.
Когда половина пелотона не доезжает до финиша — это уже катастрофа. Бесконечные сейфти-кары и уборка обломков убивают любой экшен. Это как «Арсенал» в футболе со своим вечным затягиванием времени на стандартах.
Не нравится, уходи из формулы 1, или как там Норрис в адрес Сакса говорил
Машины конечно отстой, но новые требования любопытны. Сейчас это похоже на американский футбол, где некоторые игроки с большим трудом учат плейбук. Сейчас мало просто быстро ездить, теперь ещё и голова должна варить.
Ответ гилберт
Машины конечно отстой, но новые требования любопытны. Сейчас это похоже на американский футбол, где некоторые игроки с большим трудом учат плейбук. Сейчас мало просто быстро ездить, теперь ещё и голова должна варить.
Только выиграли
Ответ гилберт
Машины конечно отстой, но новые требования любопытны. Сейчас это похоже на американский футбол, где некоторые игроки с большим трудом учат плейбук. Сейчас мало просто быстро ездить, теперь ещё и голова должна варить.
Пока это выглядит как чисто механическое действие, а не работа головой. Ну выучат пилоты тайминги, что изменится то кроме того, что можно будет не смотреть на заряд
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен: «С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо»
3 минуты назад
«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
58 минут назад
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
сегодня, 12:04
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
вчера, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем