Стролл допущен к гонке – пилот не попал в 107 процентов в Австралии. Ферстаппен и Сайнс также выступят

Стюарды допустили Стролла к гонке, несмотря на правило 107 процентов.

Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл выступит на Гран-при Австралии .

Канадец пропустил квалификацию и ни разу не попал в 107 процентов от лидера в практиках. Ланс проехал 16 кругов за весь уик-энд из-за технических проблем.

Судьи приняли во внимание, что Фернандо Алонсо на такой же машине попал в 107 процентов от лидера в квалификации. Кроме того, учтено, что Стролл преодолел 859 км в этом году за рулем AMR26, а по ходу карьеры участвовал в 178 Гран-при, в том числе семи – в Мельбурне, где финишировал четвертым в 2023 году, завоевал 325 очка, подиумы и один поул.

К старту также допущены Макс Ферстаппен («Ред Булл ») и Карлос Сайнс («Уильямс»), которые не показали время в квалификации. Оба спортсмена укладывались в 107 процентов в практиках.

Стролл не попал в 107 процентов от лидера по ходу уик-энда. «Астон Мартин» обсудит допуск пилота к гонке

Ферстаппен врезался в барьеры в 1-м сегменте квалификации в Австралии и вызвал красные флаги