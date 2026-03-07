Льюис Хэмилтон об отставании от «Мерседеса»: «Если дело и правда в степени сжатия в двигателе, то я хотел бы узнать, почему в ФИА ничего не сделали»

У Хэмилтона есть вопросы к причинам преимущества «Мерседеса».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии , отметив, что вместе с командой хотел бы выяснить такую разницу в мощности между двигателем итальянской команды и «Мерседеса ».

По словам Хэмилтона, если подобное преимущество «Мерседеса» обусловлено хитрой конструкцией силовой установки, позволяющей обходить ограничения по степени сжатия, у участников чемпионата должны возникнуть к ФИА вопросы.

Ранее в федерации на фоне скандала и протестов конкурентов «Мерседеса» приняли решение изменить правила проверки двигателей: теперь, помимо прошлой процедуры проверки при комнатной температуре, степень сжатия также будет измеряться при 130 градусах Цельсия. Новые правила вступят в силу с 1 июня.

«Не думаю, что сегодня мы могли бы сравниться по темпу с «Мерседесом». Их двигатель…ну, что бы там ни происходило, ясно то, что на тестах они даже близко не показывали истинных возможностей своего мотора.

Очень много разговоров о степени сжатия [в двигателях «Мерседеса», превышающее допустимое значение при нагреве за счет расширения деталей], и можно утверждать, что в «Мерседесе» и правда очень здорово поработали над своим двигателем – впрочем, как и «Феррари ».

Тем не менее, мы хотим понять, за счет чего именно из-за разницы в мощности двигателя мы на каждом секторе проигрываем «Мерседесу» по 0,2 секунды, а то и больше. И если дело и правда в степени сжатия, то я хотел бы узнать, почему в ФИА ничего с этим не сделали – и какие вообще шаги были предприняты для исправления ситуации. Если же дело в чем-то другом, и речь о разнице в скорости самого болида, то тогда нам, очевидно, нужно работать лучше.

В целом же это была не лучшая наша квалификация. При этом я весь уик-энд вполне комфортно чувствовал себя за рулем болида. Я был доволен машиной и был предельно мотивирован. До конца первого сегмента, используя шины «медиум», машина работала отлично. Не думаю, что мы могли бы сравниться по скорости с «Мерседесом», но команда работает и нам нужно продолжать прогрессировать», – рассказал Хэмилтон.

«Мерседес» слишком хорош для новой «Ф–1». Соперники в шоке, Ферстаппен – в стене