  • Льюис Хэмилтон об отставании от «Мерседеса»: «Если дело и правда в степени сжатия в двигателе, то я хотел бы узнать, почему в ФИА ничего не сделали»
У Хэмилтона есть вопросы к причинам преимущества «Мерседеса».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что вместе с командой хотел бы выяснить такую разницу в мощности между двигателем итальянской команды и «Мерседеса».

По словам Хэмилтона, если подобное преимущество «Мерседеса» обусловлено хитрой конструкцией силовой установки, позволяющей обходить ограничения по степени сжатия, у участников чемпионата должны возникнуть к ФИА вопросы.

Ранее в федерации на фоне скандала и протестов конкурентов «Мерседеса» приняли решение изменить правила проверки двигателей: теперь, помимо прошлой процедуры проверки при комнатной температуре, степень сжатия также будет измеряться при 130 градусах Цельсия. Новые правила вступят в силу с 1 июня.

«Не думаю, что сегодня мы могли бы сравниться по темпу с «Мерседесом». Их двигатель…ну, что бы там ни происходило, ясно то, что на тестах они даже близко не показывали истинных возможностей своего мотора.

Очень много разговоров о степени сжатия [в двигателях «Мерседеса», превышающее допустимое значение при нагреве за счет расширения деталей], и можно утверждать, что в «Мерседесе» и правда очень здорово поработали над своим двигателем – впрочем, как и «Феррари».

Тем не менее, мы хотим понять, за счет чего именно из-за разницы в мощности двигателя мы на каждом секторе проигрываем «Мерседесу» по 0,2 секунды, а то и больше. И если дело и правда в степени сжатия, то я хотел бы узнать, почему в ФИА ничего с этим не сделали – и какие вообще шаги были предприняты для исправления ситуации. Если же дело в чем-то другом, и речь о разнице в скорости самого болида, то тогда нам, очевидно, нужно работать лучше.

В целом же это была не лучшая наша квалификация. При этом я весь уик-энд вполне комфортно чувствовал себя за рулем болида. Я был доволен машиной и был предельно мотивирован. До конца первого сегмента, используя шины «медиум», машина работала отлично. Не думаю, что мы могли бы сравниться по скорости с «Мерседесом», но команда работает и нам нужно продолжать прогрессировать», – рассказал Хэмилтон.

«Мерседес» слишком хорош для новой «Ф–1». Соперники в шоке, Ферстаппен – в стене

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
Гран-при Австралии
46 комментариев
Льюис то лучше всех знает как мерседес читерят
Ответ gronk22
пусть поделится информацией с ФИА.
Ответ gronk22
Вот и намекает аккуратно куда смотреть)
Писал тут раньше( и получил минусы) , когда многие восторгались темпом Феррари, что эта расстановка дел ни о чем не говорит , ведь красные довольно часто короли тестов и практик
Нужно было раньше бить набат
Мерин сделал космовоз и это было видно по тестам в Барселоне, но после понятой шумихи по мотору, они начали скрывать свой темп до квалификации.
И когда всем нужно были собраться и подать протест-все решили подождать
А теперь минимум до лето мы будем видеть это уныло г.. в гонках и улыбающегося Джорджа
Ответ melmi
Если уличят в читерстве, лишат очков. Будет улыбаться без них
Ответ melmi
"И когда всем нужно были собраться и подать протест-все решили подождать" Так продавили изменение регламента в июне.

Проблема в том, что ещё у Мерсов преимущество в батарее (и возможно она - даже большая часть проблемы), и вот это другие команды прохлопали.
Пока ездил на мерсе таких вопросов не возникало
А меня интересует , почему пошли на встречу командам использующих большие турбины .
5 секунд на старте, это фактически против Феррари, которая делала ставку на быстрый старт.
Такие поблажки (+ мутки с сжатием) имеют стоимость
Ответ А.В. Бубнов
А что кто то нарушил регламент в разделе размера турбины?)
Ответ wowsergio
А что кто то нарушил регламент в разделе размера турбины?)
Дв нет. Просто из-за тех кто выбрал большие, старт будет с задержкой в 5 секунд, что бы они раскрутились. Фактически, ставка Феррари на быстрый старт бита сердобольной ФИА.
дожили до того момента, когда Сэр стал писать кляузы на Мерс..... )))))
Ответ Подельман Кесельмана
Это формула 1 - тут такое в порядке вещей. Чемпионат - это не только гонка в викэнд, а работа 24/7 /365 дней
Патамушто Вассер забил на протест
Потому что твой босс дал в зад в прямом смысле слова, когда супербольшинство было готово, он резко изменил позицию. И сейчас вместо суперчемпионата у нас будет унылое г.
Ответ -=Flash=-
Никто заднюю не давал. Что за бред? Вассер сказал, что Феррари протест не будет подавать. И все.
При этом Феррари первая начала разработку измерителей компрессии на горячую
Ответ seryas
И как это еще можно квалифицировать?
Опа, засуетился на реальных цифрах))) Судьба красная она такая. Надо было в Бахрейне нахрейначиться. Теперь всё.
Люся, правильно, мочи мерседес, не скрывай, расскажи, как ты стал семикратным чемпионом.
Скорее всего секрет Мерседес в электронном двигателе ( батареях ) или в связке работы ДВС и электрички поскольку читерская степень сжатия стоит и у клиентов Мерседес это подтвердил То-то Вольф словами что если фиа примет решение что система не легальна то 4 команды с двигателями Мерседес не выйдут на старт гран при Австралии! Шасси разницу 0,8 с круга дать не может!
