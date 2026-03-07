Тото Вольфф: «Машина Антонелли выглядела как болид из Lego, который бросили на пол. Вылет Ферстаппена позволил выехать на трассу»
Вольфф высказался о работе механиков, восстановивших болид Антонелли.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф похвалил механиков, которые подготовили болид Андреа Кими Антонелли к квалификации к Гран-при Австралии.
Итальянец попал в серьезную аварию в третьей тренировке.
«Механики сегодня сработали потрясающим образом. Машина выглядела как болид из Lego, который бросили на пол, буквально за два часа до этого.
За пять минут до начала сессии я сказал им, что мы не успеем, а потом Макс [Ферстаппен] вылетел, и это дало нам те несколько минут, которые позволили выехать на трассу», – заявил босс.
Андреа Кими Антонелли: «Механики – настоящие герои. Мы даже не успели настроить болид, нужно было сразу выезжать на трассу»
«Мерседес» слишком хорош для новой «Ф–1». Соперники в шоке, Ферстаппен – в стене
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
