Тото Вольфф: «Машина Антонелли выглядела как болид из Lego, который бросили на пол. Вылет Ферстаппена позволил выехать на трассу»

Вольфф высказался о работе механиков, восстановивших болид Антонелли.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф похвалил механиков, которые подготовили болид Андреа Кими Антонелли к квалификации к Гран-при Австралии .

Итальянец попал в серьезную аварию в третьей тренировке.

«Механики сегодня сработали потрясающим образом. Машина выглядела как болид из Lego, который бросили на пол, буквально за два часа до этого.

За пять минут до начала сессии я сказал им, что мы не успеем, а потом Макс [Ферстаппен] вылетел, и это дало нам те несколько минут, которые позволили выехать на трассу», – заявил босс.

Андреа Кими Антонелли: «Механики – настоящие герои. Мы даже не успели настроить болид, нужно было сразу выезжать на трассу»

«Мерседес» слишком хорош для новой «Ф–1». Соперники в шоке, Ферстаппен – в стене