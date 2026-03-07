Шарль Леклер: «Отставание от «Мерседеса» в 0,8 секунды – серьезный показатель. Разочарован»

Леклер рассказал о трудностях в квалификации в Мельбурне.

Пилот «Феррари » поделился мнением о четвертом месте в квалификации к Гран-при Австралии.

«К сожалению, уже вчера у меня было такое чувство – и оно было мне вполне очевидно. Хотя я и надеялся, что ошибаюсь, я предсказывал, что «Мерседес » будет впереди на 0,5-0,6 секунды. В конце концов они оторвались на 0,8 секунды…

На последнем круге я допустил несколько небольших ошибок, но в случае с этими болидами, как только батарея намного разряжается в повороте, можно потерять около 0,25 секунды – возможно, в конце мы заплатили за это.

Но это начало данной технической эпохи, так что не думаю, что кто-то смог провести сегодня идеальную квалификацию. Мы могли рассчитывать на третье место, но упустили его из-за пары сотых секунды. Но в гонке мы поборемся за эту позицию.

Не хочу все списывать на технические проблемы. К сожалению, такое может произойти с этими машинами, и это касается не только нас – это широко распространенная проблема.

Сложно вдаваться в детали и объяснять болельщикам все в подробностях, но, скажем так, нужно заняться оптимизацией. Думаю, это справедливо для всех. Должен сказать, что я разочарован, поскольку отставание в 0,8 секунды – это очень серьезный показатель, который нужно сократить как можно быстрее», – сказал Леклер .

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии

