3

Шарль Леклер: «Отставание от «Мерседеса» в 0,8 секунды – серьезный показатель. Разочарован»

Леклер рассказал о трудностях в квалификации в Мельбурне.

Пилот «Феррари» поделился мнением о четвертом месте в квалификации к Гран-при Австралии.

«К сожалению, уже вчера у меня было такое чувство – и оно было мне вполне очевидно. Хотя я и надеялся, что ошибаюсь, я предсказывал, что «Мерседес» будет впереди на 0,5-0,6 секунды. В конце концов они оторвались на 0,8 секунды…

На последнем круге я допустил несколько небольших ошибок, но в случае с этими болидами, как только батарея намного разряжается в повороте, можно потерять около 0,25 секунды – возможно, в конце мы заплатили за это.

Но это начало данной технической эпохи, так что не думаю, что кто-то смог провести сегодня идеальную квалификацию. Мы могли рассчитывать на третье место, но упустили его из-за пары сотых секунды. Но в гонке мы поборемся за эту позицию.

Не хочу все списывать на технические проблемы. К сожалению, такое может произойти с этими машинами, и это касается не только нас – это широко распространенная проблема.

Сложно вдаваться в детали и объяснять болельщикам все в подробностях, но, скажем так, нужно заняться оптимизацией. Думаю, это справедливо для всех. Должен сказать, что я разочарован, поскольку отставание в 0,8 секунды – это очень серьезный показатель, который нужно сократить как можно быстрее», – сказал Леклер.  

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Поздравляю Феррари с новым титулом чемпиона зимних тестов! Тифози очередной год подряд купились на это.
Ответ gaben8800
Поздравляю Феррари с новым титулом чемпиона зимних тестов! Тифози очередной год подряд купились на это.
Очередной титул к тому же
Феррари опять в каком-то своем мире живут, думали что сами везут немцам полсекунды, когда все говорили что у мерса преимущества в 30-40 лошадей.
