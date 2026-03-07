5

Джордж Расселл: «Ожидал, что мы выиграем поул, но не с таким отрывом»

Расселл доволен поулом в Мельбурне.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что остался доволен результатом и стартом с поула.

При этом Расселл признал наличие определенных проблем с болидом и в качестве изначальной цели на гонку обозначил задачу добраться до финиша.

«Я ожидал, что мы выиграем поул, но не с таким отрывом. Тем не менее, не все наши конкуренты участвовали в борьбе – там не было Ферстаппена, а мы полагали, что в этот уик-энд именно он будет ближайшим преследователем. И если посмотреть на то, какую разницу [по времени круга] в сравнении с напарником дает Ферстаппен, можно предположить, что он бы участвовал в борьбе [за место на первом ряду]. Так что я думаю, что сегодня для нас все просто сложилось идеальным образом.

В целом я очень доволен, ощущения от машины отличные. Двигатель тоже работал отлично, хотя новые системы крайне требовательны по управлению. У меня возникло несколько проблем, а также есть и определенное беспокойство, связанное с надежностью болида. Так что все прошло не так уж гладко, и это как раз вызывает наибольшие опасения перед завтрашним заездом – для начала нам нужно постараться просто добраться до финиша гонки», – рассказал Расселл.

«Мерседес» слишком хорош для новой «Ф–1». Соперники в шоке, Ферстаппен – в стене

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoФормула-1
Гран-при Австралии
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
То есть если проблемы ещё решить с болидом, то по 1 секунде будут отрывы???😂😂😂
Это 0.8 в Австралии, не длинный круг. Это 1.5 секунды на длинном круге.
Ответ selso99
Это 0.8 в Австралии, не длинный круг. Это 1.5 секунды на длинном круге.
Да там все 2 секунды будут
Вангую, в этом сезоне мы увидим нового превозмогателя от Мерса. "Было очень сложно, но мы справились...", и всё в таком духе .
Расселл: Ожидал, что мы выиграем поул, но не с таким отрывом, а в два раза больше.
