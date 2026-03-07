«Дебютный первый ряд Рассонелли». «Мерседес» выложил фото пилотов после квалификации

«Мерседес» посвятил пост успеху Расселла и Антонелли.

Пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли начнут Гран-при Австралии с первого ряда.

Команда опубликовала фото гонщиков после победы в квалификации в доминирующем стиле.

«Наш дебютный первый ряд Рассонелли», – написал «Мерседес».

Немецкий коллектив не занимал весь первый ряд с 2024 года – тогда на Гран-при Великобритании Расселл стартовал первым, а Льюис Хэмилтон – вторым.

