«Дебютный первый ряд Рассонелли». «Мерседес» выложил фото пилотов после квалификации
«Мерседес» посвятил пост успеху Расселла и Антонелли.
Пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли начнут Гран-при Австралии с первого ряда.
Команда опубликовала фото гонщиков после победы в квалификации в доминирующем стиле.
«Наш дебютный первый ряд Рассонелли», – написал «Мерседес».
Немецкий коллектив не занимал весь первый ряд с 2024 года – тогда на Гран-при Великобритании Расселл стартовал первым, а Льюис Хэмилтон – вторым.
Гонщики «Мерседеса» на полсекунды опередили соперников в первой квалификации сезона-2026
Тото Вольфф: «Мерседес» удивлен отрывом в квалификации. Сильно шифроваться невозможно»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Первый из примерно двадцати.
Кому в 7, а мне вообще в 5
