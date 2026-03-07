Льюис Хэмилтон: «Во втором сегменте квалификации машина потеряла в мощности – и мы уже не смогли вернуться к прежнему темпу»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, рассказав о проблемах, с которыми столкнулся по ходу сессии.
По результатам сессии Хэмилтон показал лишь седьмое время.
«В первом сегменте квалификации мы смотрелись сильно, у нас были отличные позиции. Но во втором сегменте мы потеряли в мощности.
Мы потеряли в скорости и уже не смогли вернуться к прежнему темпу. У машины большой потенциал, она способна на большее – мы определенно могли показать третье или четвертое время.
Труднее всего сегодня было справляться с рекуперацией энергии для заряда батареи, у нас были с этим некоторые проблемы.
Сложно сказать, чего стоит ждать от гонки. Обгонять будет труднее, чем обычно. Так что я действительно не знаю, чего ждать. Сможем ли мы отыграть позиции на старте? Надеюсь, что да, так что посмотрим», – рассказал Хэмилтон.
