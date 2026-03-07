  • Спортс
Льюис Хэмилтон: «Во втором сегменте квалификации машина потеряла в мощности – и мы уже не смогли вернуться к прежнему темпу»

Хэмилтон оценил выступление в квалификации.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, рассказав о проблемах, с которыми столкнулся по ходу сессии.

По результатам сессии Хэмилтон показал лишь седьмое время.

«В первом сегменте квалификации мы смотрелись сильно, у нас были отличные позиции. Но во втором сегменте мы потеряли в мощности.

Мы потеряли в скорости и уже не смогли вернуться к прежнему темпу. У машины большой потенциал, она способна на большее – мы определенно могли показать третье или четвертое время.

Труднее всего сегодня было справляться с рекуперацией энергии для заряда батареи, у нас были с этим некоторые проблемы.

Сложно сказать, чего стоит ждать от гонки. Обгонять будет труднее, чем обычно. Так что я действительно не знаю, чего ждать. Сможем ли мы отыграть позиции на старте? Надеюсь, что да, так что посмотрим», – рассказал Хэмилтон.

Пилот ф1 должен думать как на максимальной скорости пройти тот или иной поворот а не как бы мне по раньше затормозить и АКБ подзарядить что бы хоть как то да ехать и АКБ не разрядился в конце круга😂😂😂
Ну у него время в q3 не сильно быстрее его же на медиуме из первого сегмента, явно не без проблем. Но мерс в любом случае не догнать
Рекомендуем