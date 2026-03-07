  • Спортс
  • Фредерик Вассер: «Мерседес» на другой планете, «Феррари» далека от своего потенциала»
13

Фредерик Вассер: «Мерседес» на другой планете, «Феррари» далека от своего потенциала»

Вассер назвал «Мерседес» машиной с другой планеты.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал превосходство «Мерседеса» в квалификации к Гран-при Австралии и высказался о результате своей команды: Шарль Леклер стал четвертым, Льюис Хэмилтон – седьмым.

«Первый день в школе» вышел хаотичным. Сессия получилась сложной. Мы допустили некоторые ошибки, но жаль – я думал, что у нас преимущество в борьбе за третью позицию.

Сегодня «Мерседес» был на другой планете, и нам необходимо добиться прогресса, чтобы сражаться с ним. Но сегодня он действительно на другой планете.

Честно говоря, сессия получилась хаотичной для всех, и завтра нам нужно быть на высоте. Учитывая количество проблем практически у всех команд, гонка тоже будет очень хаотичной.

Мы очень далеки от своего потенциала, но есть окно возможностей, чтобы улучшить ситуацию в следующих квалификациях. Однако сейчас мы сосредоточены на завтрашнем дне. Нужно пользоваться любыми шансами, которые предоставятся.

Старт гонки – еще один вызов. После того, как процедуру поменяли, все машины способны стартовать хорошо, но окно узкое для всех команд. Нам надо хорошо стартовать и отыграть несколько позиций. Но мы сосредоточены на себе», – заявил босс в эфире итальянского Sky Sport.

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
Гран-при Австралии
logoМерседес
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФредерик Вассер
logoФеррари
logoШарль Леклер
13 комментариев
Дальше перед Тотошкой выслуживайтесь и отказывайтесь от протеста против читеров.
Как обычно к 20-му этапу поедут на уровне лидеров в лучшем случае и будем говорить про потенциал. Надо было Хорнера любыми способами уговаривать перейти в Феррари, он бы не дал спуску этим читерам.
Ответ Madridista CF
Ну так он давний и известный Тотохин лизун.
Васе пора на выход, опять заговорил про потенциал а значит ожидать ничего не стоит.
И да, куда делась мощность на машине хэма?
Опять этот про потенциал своей ракеты . Еще пару таких квал с отставанием в 0,8 и начнутся разговоры о днарях пилотах , а к середине сезона будут новые оды о том что надо забросить этот проект и готовится к след году , где уже точно-точно выиграют всех .
«Ну и плюс жорж и кими раскрыли потенциал своего болида» - добавил квасер
ох уж этот таинственный потенциал
уже и регламент поменяли а он все не раскрывается и не раскрывается
У этого все про потенциал. Импотенциал чертов
Ну всё, прозвучало волшебное слово «потенциал»..
Смешанные чувства. Болею за Хэма с его прихода в ф1, но даже при этом, было тяжело смотреть после ухода Росберга, не было никакой мотивации смотреть очередную гонку. Но я никогда не понимал, почему когда инженеры придумали что то оригинальное и не противоречащее регламенту, это осуждается. Была система меняющая угол развала колес, забраковали, сделали самолётный двигатель, забраковали. Почему не дать один год выйграть Мерседесу в качестве премии, а дальше заставить его поделиться технологией. Ведь это прогресс.... Вместо этого они просто банят новую технологию, хотя ф1 всегда была царица технологий. Сейчас Мерседес выйграет 10 гран при, а потом же можно поделиться технологией. Но при этом я всё так же болею за Хэма, как бы плохи у него не были дела.
Тут точно никто не удивлен. Что ни сезон — у Феррари ведро очередное. Ждём следующий. И так по кругу.
😂😂😂 вот и разговоры про потенциал😂😂😂
Рекомендуем