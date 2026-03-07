Фредерик Вассер: «Мерседес» на другой планете, «Феррари» далека от своего потенциала»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал превосходство «Мерседеса» в квалификации к Гран-при Австралии и высказался о результате своей команды: Шарль Леклер стал четвертым, Льюис Хэмилтон – седьмым.
«Первый день в школе» вышел хаотичным. Сессия получилась сложной. Мы допустили некоторые ошибки, но жаль – я думал, что у нас преимущество в борьбе за третью позицию.
Сегодня «Мерседес» был на другой планете, и нам необходимо добиться прогресса, чтобы сражаться с ним. Но сегодня он действительно на другой планете.
Честно говоря, сессия получилась хаотичной для всех, и завтра нам нужно быть на высоте. Учитывая количество проблем практически у всех команд, гонка тоже будет очень хаотичной.
Мы очень далеки от своего потенциала, но есть окно возможностей, чтобы улучшить ситуацию в следующих квалификациях. Однако сейчас мы сосредоточены на завтрашнем дне. Нужно пользоваться любыми шансами, которые предоставятся.
Старт гонки – еще один вызов. После того, как процедуру поменяли, все машины способны стартовать хорошо, но окно узкое для всех команд. Нам надо хорошо стартовать и отыграть несколько позиций. Но мы сосредоточены на себе», – заявил босс в эфире итальянского Sky Sport.
Как обычно к 20-му этапу поедут на уровне лидеров в лучшем случае и будем говорить про потенциал. Надо было Хорнера любыми способами уговаривать перейти в Феррари, он бы не дал спуску этим читерам.
И да, куда делась мощность на машине хэма?
уже и регламент поменяли а он все не раскрывается и не раскрывается