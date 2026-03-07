Макс Ферстаппен: «Говорю то, что думаю – я не получаю удовольствия от новых болидов «Ф-1»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам квалификации к Гран-при Австралии вновь высказался с критикой в адрес особенностей поведения новых болидов.
По словам Ферстаппена, проблемой является не только особенности работы гибридных силовых установок, но и общая нехватка скорости в сравнении с болидами предыдущего поколения:
«Я говорил и говорю то, что думаю. И да, я определенно не получаю удовольствия от новых болидов «Ф-1». Не знаю, пусть каждый сам для себя решает, но мне кажется, что если посмотреть на записи с бортовых камер, то все становится очевидным, разве нет?»
В «Формуле-1» уже заявляли о готовности внести корректировки в особенности работы новых двигателей и улучшить ситуацию с рекуперацией заряда батареи, но Ферстаппен убежден, что глобально это ничего не изменит:
«Вы [задействуя подобные меры] все равно сможете сделать эти болиды только еще медленнее. И да, скорости в большей степени вернутся к гоночным показателям, но это все равно будут очень низкие показатели. Ошибочна сама формула [новых правил], и вот это исправить будет намного сложнее. Но я думаю, мы обязаны попытаться».
Также Ферстаппен оценил положение «Ред Булл» в расстановке сил:
«Ну, отставание [Аджара] от первой позиции составило почти 0,8 секунды. То есть отрыв очень большой. И да, мы понимаем, что мы должны улучшить свой болид и свой двигатель, если хотим бороться с «Мерседесом» – ведь в конечном счете мы здесь не ради того, чтобы бороться за 3-4-5-6 места. Мы здесь ради победы. Надеюсь, постепенно мы будем двигаться к цели.
Что касается доминирования «Мерседеса», то я говорил об этом еще в Бахрейне. Так что для меня это не стало сюрпризом».
1) "Гоночный темперамент". Макс - фанат скорости. Ему нужна максималка на каждом метре дистанции. И теперь просто орать в радио "дайте мне полную мощность" уже не катит, эту мощность надо искать самому. Играть с газом, лифтэндкостить. А он этого не любит.
2) "Пилотаж". Рпять же исходя из пенкта 1 он точно так же любит завозить экстремальные скорости в поворот. И вот тут его ждал огромный сюрприз. Если раньше он эктремально поздно тормозил и валил в поворот с максимально возможными скоростями, а окружающие пусть шарахаются. Сейчас это не катит... из-за новой активной аэродинамики. Его вылет в квале крайне показателен, а ведь были вылеты в практиках, просто до стены не улетал. Что происходит? Он валит без крыльев на прямой до талого и в конце он схлопывает крылья и СРАЗУ же тормозит и пытается идти в поворот. Вот только аэродинамика, бессердечная сука, в отличие от крыльев не работает по кнопке. Раньше, только с ДРС, переднее крыло всё равно оставалось загруженным. А сейчас ничего там у него не заблокировалось. Он просто ударил по тормозу не поняв, что переднее крыло ещё не успело нагрузиться после закрытия. И без прижима впереди ушёл в стену. И я повторюсь, он минимум дважды в практиках ровно по той же схеме улетал.
Формально на данный момент это не регламент плохой. Просто он совершенно противоречит пилотажу Макса. И это не проблема регламента, а его личная. Остальные, кто может сдержать свою гоночную агрессию, вполне себе едут.
Реально спасибо!
Наконец-то, кто-то, не поленился расписать суть Максовой проблемы.
Я уже боюсь такое писать, из-за массового хейта его ушлепанских фанатов.
Очень правильно все разложено.
Может Макс немного опоздал с рождением. В эпоху Сенны/Проста он мог стать, со своей философией гонок, Абсолютно Великим.
Но сейчас другое время.
И оно его выплёвывает.
Его развернуло на торможении ещё до каких-либо поворотов руля. У него просто на торможении заблокировались задние колеса. Поэтому Палмер и сказал, что это 100% что-то с машиной, а не ошибка пилота. И Монтойя там же согласился.
Это современная реальность.
Да и максималка у них намного больше.
Все ограничивают только батареи на борту. Их объем.
Поэтому, если в современном мире, вы хотите получить все ништячки от обоих миров, да ещё и лёгкие болиды, вам нужно "поженить" уходящий в прошлое ДВС с электротехнологиями современности.
И тут только 2 выбора: либо огромный акк, позволяющий добавлять электротягу очень долго, и, возможно, его замены на пит-стопах, либо, как сейчас, небольшой аккумулятор, требующий подзарядки походу гонки на рекуперации и даже на накате от движка.
Вот эта, последняя часть всех раздражает. Это решаемо.
Но с потерями.
Нужно захотеть все это понять, а не просто, бездумно писать "всё дерьмо, вот раньше было...".
Надоела эта показуха от него.