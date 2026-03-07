Макс Ферстаппен: «Говорю то, что думаю – я не получаю удовольствия от новых болидов «Ф-1»

Ферстаппену не понравились характеристики новых болидов «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам квалификации к Гран-при Австралии вновь высказался с критикой в адрес особенностей поведения новых болидов.

По словам Ферстаппена, проблемой является не только особенности работы гибридных силовых установок, но и общая нехватка скорости в сравнении с болидами предыдущего поколения:

«Я говорил и говорю то, что думаю. И да, я определенно не получаю удовольствия от новых болидов «Ф-1». Не знаю, пусть каждый сам для себя решает, но мне кажется, что если посмотреть на записи с бортовых камер, то все становится очевидным, разве нет?»

В «Формуле-1» уже заявляли о готовности внести корректировки в особенности работы новых двигателей и улучшить ситуацию с рекуперацией заряда батареи, но Ферстаппен убежден, что глобально это ничего не изменит:

«Вы [задействуя подобные меры] все равно сможете сделать эти болиды только еще медленнее. И да, скорости в большей степени вернутся к гоночным показателям, но это все равно будут очень низкие показатели. Ошибочна сама формула [новых правил], и вот это исправить будет намного сложнее. Но я думаю, мы обязаны попытаться».

Также Ферстаппен оценил положение «Ред Булл » в расстановке сил:

«Ну, отставание [Аджара] от первой позиции составило почти 0,8 секунды. То есть отрыв очень большой. И да, мы понимаем, что мы должны улучшить свой болид и свой двигатель, если хотим бороться с «Мерседесом» – ведь в конечном счете мы здесь не ради того, чтобы бороться за 3-4-5-6 места. Мы здесь ради победы. Надеюсь, постепенно мы будем двигаться к цели.

Что касается доминирования «Мерседеса », то я говорил об этом еще в Бахрейне. Так что для меня это не стало сюрпризом».

«Мерседес» слишком хорош для новой «Ф–1». Соперники в шоке, Ферстаппен – в стене