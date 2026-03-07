  • Спортс
  • Макс Ферстаппен: «Говорю то, что думаю – я не получаю удовольствия от новых болидов «Ф-1»
37

Ферстаппену не понравились характеристики новых болидов «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам квалификации к Гран-при Австралии вновь высказался с критикой в адрес особенностей поведения новых болидов.

По словам Ферстаппена, проблемой является не только особенности работы гибридных силовых установок, но и общая нехватка скорости в сравнении с болидами предыдущего поколения:

«Я говорил и говорю то, что думаю. И да, я определенно не получаю удовольствия от новых болидов «Ф-1». Не знаю, пусть каждый сам для себя решает, но мне кажется, что если посмотреть на записи с бортовых камер, то все становится очевидным, разве нет?»

В «Формуле-1» уже заявляли о готовности внести корректировки в особенности работы новых двигателей и улучшить ситуацию с рекуперацией заряда батареи, но Ферстаппен убежден, что глобально это ничего не изменит:

«Вы [задействуя подобные меры] все равно сможете сделать эти болиды только еще медленнее. И да, скорости в большей степени вернутся к гоночным показателям, но это все равно будут очень низкие показатели. Ошибочна сама формула [новых правил], и вот это исправить будет намного сложнее. Но я думаю, мы обязаны попытаться».

Также Ферстаппен оценил положение «Ред Булл» в расстановке сил:

«Ну, отставание [Аджара] от первой позиции составило почти 0,8 секунды. То есть отрыв очень большой. И да, мы понимаем, что мы должны улучшить свой болид и свой двигатель, если хотим бороться с «Мерседесом» – ведь в конечном счете мы здесь не ради того, чтобы бороться за 3-4-5-6 места. Мы здесь ради победы. Надеюсь, постепенно мы будем двигаться к цели.

Что касается доминирования «Мерседеса», то я говорил об этом еще в Бахрейне. Так что для меня это не стало сюрпризом».

«Мерседес» слишком хорош для новой «Ф–1». Соперники в шоке, Ферстаппен – в стене

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
регламент
logoМерседес
logoФормула-1
Гран-при Австралии
37 комментариев
Макс ещё молод, но в душе он гонщик старой закалки, ему не нравится вся эта дичь с электрической Формулой-1 и его можно понять. Тут уже реально складывается ощущение, что он может завершить карьеру примерно в одно время с Алонсо и Хэмилтоном, несмотря на то что он их намного младше
Ответ Великий Алонсо
Макс ещё молод, но в душе он гонщик старой закалки, ему не нравится вся эта дичь с электрической Формулой-1 и его можно понять. Тут уже реально складывается ощущение, что он может завершить карьеру примерно в одно время с Алонсо и Хэмилтоном, несмотря на то что он их намного младше
Так твой Алонсо на ведре уже завершил карьеру 😂
Макса конечно можно понять, новый регламент конкретно ему не подходит вообще никак.
1) "Гоночный темперамент". Макс - фанат скорости. Ему нужна максималка на каждом метре дистанции. И теперь просто орать в радио "дайте мне полную мощность" уже не катит, эту мощность надо искать самому. Играть с газом, лифтэндкостить. А он этого не любит.
2) "Пилотаж". Рпять же исходя из пенкта 1 он точно так же любит завозить экстремальные скорости в поворот. И вот тут его ждал огромный сюрприз. Если раньше он эктремально поздно тормозил и валил в поворот с максимально возможными скоростями, а окружающие пусть шарахаются. Сейчас это не катит... из-за новой активной аэродинамики. Его вылет в квале крайне показателен, а ведь были вылеты в практиках, просто до стены не улетал. Что происходит? Он валит без крыльев на прямой до талого и в конце он схлопывает крылья и СРАЗУ же тормозит и пытается идти в поворот. Вот только аэродинамика, бессердечная сука, в отличие от крыльев не работает по кнопке. Раньше, только с ДРС, переднее крыло всё равно оставалось загруженным. А сейчас ничего там у него не заблокировалось. Он просто ударил по тормозу не поняв, что переднее крыло ещё не успело нагрузиться после закрытия. И без прижима впереди ушёл в стену. И я повторюсь, он минимум дважды в практиках ровно по той же схеме улетал.
Формально на данный момент это не регламент плохой. Просто он совершенно противоречит пилотажу Макса. И это не проблема регламента, а его личная. Остальные, кто может сдержать свою гоночную агрессию, вполне себе едут.
Ответ drow elf
Макса конечно можно понять, новый регламент конкретно ему не подходит вообще никак. 1) "Гоночный темперамент". Макс - фанат скорости. Ему нужна максималка на каждом метре дистанции. И теперь просто орать в радио "дайте мне полную мощность" уже не катит, эту мощность надо искать самому. Играть с газом, лифтэндкостить. А он этого не любит. 2) "Пилотаж". Рпять же исходя из пенкта 1 он точно так же любит завозить экстремальные скорости в поворот. И вот тут его ждал огромный сюрприз. Если раньше он эктремально поздно тормозил и валил в поворот с максимально возможными скоростями, а окружающие пусть шарахаются. Сейчас это не катит... из-за новой активной аэродинамики. Его вылет в квале крайне показателен, а ведь были вылеты в практиках, просто до стены не улетал. Что происходит? Он валит без крыльев на прямой до талого и в конце он схлопывает крылья и СРАЗУ же тормозит и пытается идти в поворот. Вот только аэродинамика, бессердечная сука, в отличие от крыльев не работает по кнопке. Раньше, только с ДРС, переднее крыло всё равно оставалось загруженным. А сейчас ничего там у него не заблокировалось. Он просто ударил по тормозу не поняв, что переднее крыло ещё не успело нагрузиться после закрытия. И без прижима впереди ушёл в стену. И я повторюсь, он минимум дважды в практиках ровно по той же схеме улетал. Формально на данный момент это не регламент плохой. Просто он совершенно противоречит пилотажу Макса. И это не проблема регламента, а его личная. Остальные, кто может сдержать свою гоночную агрессию, вполне себе едут.
💪🏼👌
Реально спасибо!
Наконец-то, кто-то, не поленился расписать суть Максовой проблемы.
Я уже боюсь такое писать, из-за массового хейта его ушлепанских фанатов.
Очень правильно все разложено.
Может Макс немного опоздал с рождением. В эпоху Сенны/Проста он мог стать, со своей философией гонок, Абсолютно Великим.
Но сейчас другое время.
И оно его выплёвывает.
Ответ drow elf
Макса конечно можно понять, новый регламент конкретно ему не подходит вообще никак. 1) "Гоночный темперамент". Макс - фанат скорости. Ему нужна максималка на каждом метре дистанции. И теперь просто орать в радио "дайте мне полную мощность" уже не катит, эту мощность надо искать самому. Играть с газом, лифтэндкостить. А он этого не любит. 2) "Пилотаж". Рпять же исходя из пенкта 1 он точно так же любит завозить экстремальные скорости в поворот. И вот тут его ждал огромный сюрприз. Если раньше он эктремально поздно тормозил и валил в поворот с максимально возможными скоростями, а окружающие пусть шарахаются. Сейчас это не катит... из-за новой активной аэродинамики. Его вылет в квале крайне показателен, а ведь были вылеты в практиках, просто до стены не улетал. Что происходит? Он валит без крыльев на прямой до талого и в конце он схлопывает крылья и СРАЗУ же тормозит и пытается идти в поворот. Вот только аэродинамика, бессердечная сука, в отличие от крыльев не работает по кнопке. Раньше, только с ДРС, переднее крыло всё равно оставалось загруженным. А сейчас ничего там у него не заблокировалось. Он просто ударил по тормозу не поняв, что переднее крыло ещё не успело нагрузиться после закрытия. И без прижима впереди ушёл в стену. И я повторюсь, он минимум дважды в практиках ровно по той же схеме улетал. Формально на данный момент это не регламент плохой. Просто он совершенно противоречит пилотажу Макса. И это не проблема регламента, а его личная. Остальные, кто может сдержать свою гоночную агрессию, вполне себе едут.
По второму пункту полную чушь написали - ваш весь разбор опирается на то, что Макса якобы развернуло при входе в поворот, что просто неправда и проверяется банальным просмотром повтора.

Его развернуло на торможении ещё до каких-либо поворотов руля. У него просто на торможении заблокировались задние колеса. Поэтому Палмер и сказал, что это 100% что-то с машиной, а не ошибка пилота. И Монтойя там же согласился.
Макс уже работает на новый регламент.
Ответ Евгений Потапенко
Макс уже работает на новый регламент.
Если фиардес не внесёт изменения в текущий регламент, то к новому регламенту Макса скорее всего в Ф1 уже не будет
Ответ Антон Патракеев
Если фиардес не внесёт изменения в текущий регламент, то к новому регламенту Макса скорее всего в Ф1 уже не будет
Молодой ещё, что-то изменится, захочет вернётся.
Комментарий удален модератором
Ответ Люля Даминицкая
Комментарий удален модератором
Видите-ли, Люля, фигня в том, что электрические машины, уезжают в закат от ДВС-ных за доли секунды.
Это современная реальность.
Да и максималка у них намного больше.
Все ограничивают только батареи на борту. Их объем.
Поэтому, если в современном мире, вы хотите получить все ништячки от обоих миров, да ещё и лёгкие болиды, вам нужно "поженить" уходящий в прошлое ДВС с электротехнологиями современности.
И тут только 2 выбора: либо огромный акк, позволяющий добавлять электротягу очень долго, и, возможно, его замены на пит-стопах, либо, как сейчас, небольшой аккумулятор, требующий подзарядки походу гонки на рекуперации и даже на накате от движка.
Вот эта, последняя часть всех раздражает. Это решаемо.
Но с потерями.
Нужно захотеть все это понять, а не просто, бездумно писать "всё дерьмо, вот раньше было...".
Ответ PinokNogoev
Видите-ли, Люля, фигня в том, что электрические машины, уезжают в закат от ДВС-ных за доли секунды. Это современная реальность. Да и максималка у них намного больше. Все ограничивают только батареи на борту. Их объем. Поэтому, если в современном мире, вы хотите получить все ништячки от обоих миров, да ещё и лёгкие болиды, вам нужно "поженить" уходящий в прошлое ДВС с электротехнологиями современности. И тут только 2 выбора: либо огромный акк, позволяющий добавлять электротягу очень долго, и, возможно, его замены на пит-стопах, либо, как сейчас, небольшой аккумулятор, требующий подзарядки походу гонки на рекуперации и даже на накате от движка. Вот эта, последняя часть всех раздражает. Это решаемо. Но с потерями. Нужно захотеть все это понять, а не просто, бездумно писать "всё дерьмо, вот раньше было...".
Смысл формулы1 быть быстрее всех !!!!!и ехать на пределе возможностей а не думать что до конца прямой у меня не хватит заряда батареи и нужно отпускать педаль газа что бы АКБ не задушило двигатель ибо разрядилась в ноль
Жаль что Макс не пошел в Мерс к Расселу. Был бы интересный сезон, хоть и без Феррари. А так только читать новости как Максу не нравится новый сезон…
На Мерсе получал бы, возможно - только не перешёл по каким-то причинам
А вот и конец мелодрамы, Макс полюбому перейдет к мерсам.
Пусть найдет яйца и уйдет из Ф1, как Лауда, раз ему не нравится текущий регламент и болиды.
Надоела эта показуха от него.
