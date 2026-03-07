Ландо Норрис: «Расселл – единственный, кто доволен квалификацией»

Норрис высказался о квалификации в Мельбурне.

Пилот «Макларена » прокомментировал шестое место в квалификации к Гран-при Австралии.

«Не очень хороший и не самый приятный результат. Думаю, Джордж [Расселл] – единственный, кто доволен квалификацией.

Все прошло нестабильно. Один круг был лучше, другой нет. Просто сложно. Я отстаю с самого начала уик-энда. Я проехал не так много кругов. Возникало много проблем с болидом – хотелось бы, чтобы такого было поменьше.

Мы стараемся со всем разобраться. В начале года есть ожидание, что дальше все трудности будут сводиться к минимуму.

Пока что удача не на моей стороне, включая третий сегмент, когда я наткнулся на обломки на трассе и повредил переднее антикрыло. В целом я доволен своей позицией. Нехватка кругов [в практиках] и темп болида усложнили мне жизнь», – сказал Норрис .

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии

