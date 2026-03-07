Тото Вольфф: «Мерседес» удивлен отрывом в квалификации. Сильно шифроваться невозможно»

Вольффа удивило доминирование «Мерседеса» в Австралии.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф признался, что отрыв в полсекунды от остального пелотона в квалификации к Гран-при Австралии стал неожиданностью.

«Я так рад, что эти проблемные машины с граунд-эффектом в прошлом, и мы наконец делаем то, в чем хороши! Я чувствую облегчение, ведь сотрудники в Великобритании упорно трудились.

Все скажут, мол, «они шифровались» или «у них был запас». Но сильно шифроваться невозможно, иначе не поймешь, в каком состоянии болид.

Бывали ли случаи, когда у нас в машине было на 10 кг больше? Возможно. Однако вера в то, что мы все понимаем в болиде, недостаточно сильна для того, чтобы искусственно его утяжелять. Так что мы удивлены отрывом, но меня он устраивает», – сообщил Тото.

