  • Тото Вольфф: «Мерседес» удивлен отрывом в квалификации. Сильно шифроваться невозможно»
13

Тото Вольфф: «Мерседес» удивлен отрывом в квалификации. Сильно шифроваться невозможно»

Вольффа удивило доминирование «Мерседеса» в Австралии.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф признался, что отрыв в полсекунды от остального пелотона в квалификации к Гран-при Австралии стал неожиданностью.

«Я так рад, что эти проблемные машины с граунд-эффектом в прошлом, и мы наконец делаем то, в чем хороши! Я чувствую облегчение, ведь сотрудники в Великобритании упорно трудились.

Все скажут, мол, «они шифровались» или «у них был запас». Но сильно шифроваться невозможно, иначе не поймешь, в каком состоянии болид.

Бывали ли случаи, когда у нас в машине было на 10 кг больше? Возможно. Однако вера в то, что мы все понимаем в болиде, недостаточно сильна для того, чтобы искусственно его утяжелять. Так что мы удивлены отрывом, но меня он устраивает», – сообщил Тото.

Гонщики «Мерседеса» на полсекунды опередили соперников в первой квалификации сезона-2026

Джордж Расселл: «В квалификации машина «Мерседеса» ожила»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
тесты Формула-1
Гран-при Австралии
13 комментариев
Тотошка молодец но ехидная улыбка выдает ))Будем снова смотреть немецкое жесткое кино 😂😂😂😂
Ответ Люля Даминицкая
Тотошка молодец но ехидная улыбка выдает ))Будем снова смотреть немецкое жесткое кино 😂😂😂😂
Да вот только не хватает для такого кино Хорнера,Штайнера
Ой иди ты #####
Ох уж эти удивленные мерседесовцы.
Тото дополнительно рад, что сэр Льюис слился и теперь можно просто привозить Жоржика на первые места, без всяких там выкрутасов. Малой потерпит
удивились что всего 7 десятых , планировали минимум секунду везти
Тото - нельзя сказать что Мерседес удивлен, мы просто шокированы, насколько бездарно поработали другие команды ф1 совместно с ФИА. Вот мы хорошо поработали)
Расселл чемпион и Макс в 27 в Мерсах к нему в пару,а Антонелли вроде в Альпин хотели на время отдать.
Ответ Козаченко Сергей
Расселл чемпион и Макс в 27 в Мерсах к нему в пару,а Антонелли вроде в Альпин хотели на время отдать.
Поведайте, зачем им Макс?
Как же теперь Тото будет рассказывать, как они превозмогают на 3м болиде чемпионата?
Впечатляет рекуперация у W17. Видно, насколько глубоко над этим поработали. С общей отдачей СУ ситуация и так была в целом понятной. Пока есть вопрос, насколько преимущество зависело именно от нее. У "стрел" было больше времени на шлифовку алгоритмов работы последней версии СУ, была возможность плотно поработать над настройками под трассу плюс мог сыграть фактор более прохладной погоды.

Исходя из текущей политической ситуации - ФИА дала Мерседесу порезвиться до июня. Соответственно, играть в пресловутый sandbagging никакого смысла для них сейчас нет. Будут гоняться.
Как Тото посмотрел в камеру. Ну это капец 🤣 актерище. Ему уже известно имя чемпиона.
