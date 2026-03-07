Джордж Расселл: «Новый болид больше похож на старый добрый «Мерседес»

Расселл доволен болидом «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, в которой сумел показать лучшее время.

Расселл считает, что текущее большое преимущество «Мерседеса» в скорости обусловлено не двигателем, а крайне удачной конструкцией болида в целом.

«Ощущения [от управления болидом] на трассе просто отличные. Мы чисто сработали – я доволен тем, как прошла сессия. Но это лишь первый шаг в новом, очень длинном сезоне.

Машина работает потрясающе. Вокруг мотора разгорелись жаркие дискуссии, но люди забывают, что «Макларен», «Уильямс» и «Альпин» тоже используют двигатели «Мерседеса».

Просто у нас очень быстрая машина. Новый болид больше похож на старый добрый «Мерседес ». Я вздохнул с облегчением, когда впервые проехал на нем по трассе», – рассказал Расселл.

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии