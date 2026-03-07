Джордж Расселл: «Новый болид больше похож на старый добрый «Мерседес»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, в которой сумел показать лучшее время.
Расселл считает, что текущее большое преимущество «Мерседеса» в скорости обусловлено не двигателем, а крайне удачной конструкцией болида в целом.
«Ощущения [от управления болидом] на трассе просто отличные. Мы чисто сработали – я доволен тем, как прошла сессия. Но это лишь первый шаг в новом, очень длинном сезоне.
Машина работает потрясающе. Вокруг мотора разгорелись жаркие дискуссии, но люди забывают, что «Макларен», «Уильямс» и «Альпин» тоже используют двигатели «Мерседеса».
Просто у нас очень быстрая машина. Новый болид больше похож на старый добрый «Мерседес». Я вздохнул с облегчением, когда впервые проехал на нем по трассе», – рассказал Расселл.
Чуваки открыто нарушили регламент и забирают чемпионат до его начала, лмао.
Это все равно, что в футболе выходить на поле с 12-13 игроками. А спустя пол сезона мы что-то там пересмотрим 🤡
но по факту есть какие-то претензии?
двигло Мерс всем даёт одинаковое. или в этом есть сомнения? вроде, победы Макларена должны были отмести сомнения.
Мерс построил отличную машину, Рассел - топовый пилот. они полностью заслужили титул.
а что интриги нет - так это не вина потенциального космовоза. это проблемы соперников. не надо обесценивать чужие достижения. это жалко.
А ПОЧЕМУ ОПЯТЬ ОН А НЕ ЯЯЯ!!!!
а уж нытье жорика на тестах, что быки скрывают свою скорость вообще смешно
Даже напротив, хочется чтобы и дальше так было, болид на другой планете относительно остальных- всё, без удивлений, "побед над машиной" и так далее
самовозище именно такой получился, как это и было по слухам, но еще дождемся гонки, возможно в гонке отрыв будет еще больше, хотя вряд-ли они будут раскручивать на полную, 0,5 с круга достаточно