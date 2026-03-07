38

Джордж Расселл: «Новый болид больше похож на старый добрый «Мерседес»

Расселл доволен болидом «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, в которой сумел показать лучшее время.

Расселл считает, что текущее большое преимущество «Мерседеса» в скорости обусловлено не двигателем, а крайне удачной конструкцией болида в целом.

«Ощущения [от управления болидом] на трассе просто отличные. Мы чисто сработали – я доволен тем, как прошла сессия. Но это лишь первый шаг в новом, очень длинном сезоне.

Машина работает потрясающе. Вокруг мотора разгорелись жаркие дискуссии, но люди забывают, что «Макларен», «Уильямс» и «Альпин» тоже используют двигатели «Мерседеса».

Просто у нас очень быстрая машина. Новый болид больше похож на старый добрый «Мерседес». Я вздохнул с облегчением, когда впервые проехал на нем по трассе», – рассказал Расселл.

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Старый добрый читердес он имел ввиду?
Чуваки открыто нарушили регламент и забирают чемпионат до его начала, лмао.

Это все равно, что в футболе выходить на поле с 12-13 игроками. А спустя пол сезона мы что-то там пересмотрим 🤡
Почемц тогда макларен так не едет с таким движком?
Терпи
я понимаю, что на спортсе до хрена хейтеров Рассела и фанатов Ферстаппена.
но по факту есть какие-то претензии?
двигло Мерс всем даёт одинаковое. или в этом есть сомнения? вроде, победы Макларена должны были отмести сомнения.
Мерс построил отличную машину, Рассел - топовый пилот. они полностью заслужили титул.
а что интриги нет - так это не вина потенциального космовоза. это проблемы соперников. не надо обесценивать чужие достижения. это жалко.
Есть претензии!!
А ПОЧЕМУ ОПЯТЬ ОН А НЕ ЯЯЯ!!!!
обсуждают другое.. то что они не могут честно признаться, что построили имбовую машину и до сих пор превознемогают в прессе и на трассе
а уж нытье жорика на тестах, что быки скрывают свою скорость вообще смешно
старый добрый самовоз
Добро пожаловать снова в 2014 год, ну хоть Жорж в открытую это признал
Что признал что мерс красавчики собрали топовую тачку ?) а что ему еще сказать? Молодцы
Главное чтобы старые добрые превозмогания не возвращались. Построили хороший болид, так хоть не плюйте в душу
Обычные интервью, как и у всех. Где тут плевки в душу? И если считаешь их таковыми, то остальных под ту же гребенку
Да где вы претензии к Жоре увидели?
Даже напротив, хочется чтобы и дальше так было, болид на другой планете относительно остальных- всё, без удивлений, "побед над машиной" и так далее
Старый, добрый мерседес, где нужно просто сесть в кокпит, пристегнуться и расслабиться! А машина тебя привезет к победе. Вот таким и должен быть Мерседес)
ИМХО рано сезон хоронить. Макларен прямо сейчас гоняет с сильным перевесом и простой аэродинамикой, при этом время ставит на уровне фурр и рб. Похудеют (сроки уже назывались, но вспомнить сходу не получается, когда-то там весной) - авось и будет борьба ну хотя бы заводской команды с клиентской
Там вроде 6 кг перевеса. Каждые 10 кг перевеса, около 0,3 сек с круга. Дальше смотрите сами, насколько это им поможет, относительно мерса.
Маки в прошлые сезоны были оч хороши в гонке обновлений их точно рано списывать
в принципе уже очень так аккуратно, но всё же, можно поздравить Рассела с первым титулом.
самовозище именно такой получился, как это и было по слухам, но еще дождемся гонки, возможно в гонке отрыв будет еще больше, хотя вряд-ли они будут раскручивать на полную, 0,5 с круга достаточно
Просто на питстопах будут задерживаться подольше. Кофе выпить, может даже массаж гонщикам сделать.
Рекомендуем