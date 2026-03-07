Стролл не попал в 107 процентов от лидера по ходу уик-энда. «Астон Мартин» обсудит допуск пилота к гонке

Стролла могут не допустить к гонке из-за правила 107 процентов.

Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл пропустил квалификацию к Гран-при Австралии и рискует пропустить гонку, поскольку ни разу не попал в 107 процентов от лидера в практиках.

В первой тренировке канадец проехал лишь три круга и проиграл лидеру более 30 секунд. Во второй сессии Лансу удалось преодолеть 13 кругов, отставание сократилось до шести секунд.

В субботу Стролл не выезжал на трассу из-за предполагаемой проблемы с двигателем внутреннего сгорания «Хонды».

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи сообщил, что команда обсудит допуск пилота к гонке:

«Очевидно, у AMR26 есть темп, чтобы соревноваться, поэтому сегодня мы обсудим с ФИА варианты, которые позволят Лансу участвовать в гонке».

Стролл пропустил 3-ю практику из-за предполагаемой проблемы с ДВС

У «Астон Мартин» остались 2 батареи, которые уже в болидах, заявил Ньюи