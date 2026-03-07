  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Стролл не попал в 107 процентов от лидера по ходу уик-энда. «Астон Мартин» обсудит допуск пилота к гонке
7

Стролл не попал в 107 процентов от лидера по ходу уик-энда. «Астон Мартин» обсудит допуск пилота к гонке

Стролла могут не допустить к гонке из-за правила 107 процентов.

Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл пропустил квалификацию к Гран-при Австралии и рискует пропустить гонку, поскольку ни разу не попал в 107 процентов от лидера в практиках.

В первой тренировке канадец проехал лишь три круга и проиграл лидеру более 30 секунд. Во второй сессии Лансу удалось преодолеть 13 кругов, отставание сократилось до шести секунд.

В субботу Стролл не выезжал на трассу из-за предполагаемой проблемы с двигателем внутреннего сгорания «Хонды».

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи сообщил, что команда обсудит допуск пилота к гонке:

«Очевидно, у AMR26 есть темп, чтобы соревноваться, поэтому сегодня мы обсудим с ФИА варианты, которые позволят Лансу участвовать в гонке».

Стролл пропустил 3-ю практику из-за предполагаемой проблемы с ДВС

У «Астон Мартин» остались 2 батареи, которые уже в болидах, заявил Ньюи

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Криса Медланда
регламент
logoАстон Мартин
logoЭдриан Ньюи
logoФИА
Гран-при Австралии
logoЛанс Стролл
logoФормула-1
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот это самовозище Ньюи построил будут с Питлейна всех наказывать😂😂😂
Ответ Люля Даминицкая
Вот это самовозище Ньюи построил будут с Питлейна всех наказывать😂😂😂
Если бы. Не попадание в 107% - это не допуск к гонки в принципе. Так что с трибун будет всех наказывать Стролл.
Ответ Владимир В.
Если бы. Не попадание в 107% - это не допуск к гонки в принципе. Так что с трибун будет всех наказывать Стролл.
Нет, это не жесткая мера. Это только значит, что без спец разрешения не будешь допущен.
А они успеют заявиться в GP2?)) По скорости могут там один этап откатать))
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен: «С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо»
1 минуту назад
«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
56 минут назад
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
сегодня, 12:04
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
вчера, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем