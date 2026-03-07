Фернандо Алонсо готов к сходу на Гран-при Австралии: «Будем действовать гибко, отслеживать ситуацию на каждом круге»

Алонсо готов к сходу с дистанции гонки в Мельбурне.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, в которой показал 17-е время.

При этом Алонсо признал, что в «Астон Мартин », учитывая проблемы с надежностью болида и сильную нехватку запасных деталей, не рассчитывают добраться до финиша гонки.

«Мы будем действовать гибко, отслеживать ситуацию на каждом круге. Как вчера уже говорил Эдриан Ньюи, у нас совсем мало [запасных] деталей, так что никакого секрета тут нет. При этом гонка в Китае уже на следующей неделе. Так что я надеюсь, что здесь мы сможем проехать как можно больше кругов – надеюсь, что проведем гонку почти целиком.

Тем не менее, при первых же признаках каких-то потенциальных проблем мы не будем рисковать сильно повредить свой болид, ставя под угрозу и следующий уик-энд. Так что мы должны быть готовы проявить гибкость.

Не думаю, что для нас это [старт не с последнего ряда в гонке] это что-то меняет. Скорее это важно для ребят в гараже. Для механиков, которые последние полтора месяца день и ночь трудились над машина, постоянно меняя элементы двигателя и так далее», – рассказал Алонсо.

