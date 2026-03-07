  • Спортс
  • Фернандо Алонсо готов к сходу на Гран-при Австралии: «Будем действовать гибко, отслеживать ситуацию на каждом круге»
6

Фернандо Алонсо готов к сходу на Гран-при Австралии: «Будем действовать гибко, отслеживать ситуацию на каждом круге»

Алонсо готов к сходу с дистанции гонки в Мельбурне.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, в которой показал 17-е время.

При этом Алонсо признал, что в «Астон Мартин», учитывая проблемы с надежностью болида и сильную нехватку запасных деталей, не рассчитывают добраться до финиша гонки.

«Мы будем действовать гибко, отслеживать ситуацию на каждом круге. Как вчера уже говорил Эдриан Ньюи, у нас совсем мало [запасных] деталей, так что никакого секрета тут нет. При этом гонка в Китае уже на следующей неделе. Так что я надеюсь, что здесь мы сможем проехать как можно больше кругов – надеюсь, что проведем гонку почти целиком.

Тем не менее, при первых же признаках каких-то потенциальных проблем мы не будем рисковать сильно повредить свой болид, ставя под угрозу и следующий уик-энд. Так что мы должны быть готовы проявить гибкость.

Не думаю, что для нас это [старт не с последнего ряда в гонке] это что-то меняет. Скорее это важно для ребят в гараже. Для механиков, которые последние полтора месяца день и ночь трудились над машина, постоянно меняя элементы двигателя и так далее», – рассказал Алонсо.

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
logoАстон Мартин
Гран-при Австралии
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Великий(ая) ты где
Ответ iden prime
Великий(ая) ты где
Ждёт когда машина доедет до топ 10 чтобы с пафосом какой нибудь бред написать типо машина ожила 😂
Ответ iden prime
Великий(ая) ты где
он кстати отписывался в какой-то теме вчера или позавчера. Достаточно адекватно. Так что он-она жив и пока еще ментально крепок
Жаль этого добряка, конечно.)
Алик кстати не на 5 секунд отстал, что уже радует.
Так что если пофиксят быстро все - можно и за топ-10 в будущем бороться 🤡
