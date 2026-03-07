  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен об аварии: «Задняя ось внезапно полностью заблокировалась. За всю карьеру со мной такого ни разу не происходило»
24

Макс Ферстаппен об аварии: «Задняя ось внезапно полностью заблокировалась. За всю карьеру со мной такого ни разу не происходило»

Ферстаппен прокомментировал свою аварию в Мельбурне.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что он не может назвать причину своей аварии.

Ферстаппен вылетел с трассы в первом сегменте и разбил болид, не успев проехать быстрый круг, и в гонке будет стартовать 20-м.

«Я нажал на тормоза, и задняя ось болида внезапно полностью заблокировалась, совершенно без причины. Я не знаю, почему и как это случилось. За всю карьеру со мной такого ни разу не происходило.

То есть заднюю ось просто полностью заблокировало – и, разумеется, на такой скорости как-то спасти машину было уже просто невозможно. Сам удар о барьер был не слишком сильным – но руль вырвало у меня из рук, поэтому пришлось на всякий случай заглянуть в медицинский центр. Но со мной все в порядке», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Гран-при Австралии
logoФормула-1
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да ладно Макс, тут уже эксперты со спортса тебя в днари определили. Куда тебе до них. Им с автобуса виднее кто ты такой.
Ответ Nеоn
Да ладно Макс, тут уже эксперты со спортса тебя в днари определили. Куда тебе до них. Им с автобуса виднее кто ты такой.
Ну так вообще-то пока выглядит, как обычная ошибка пилота. Такие срывы вообще норма в Альберт Парке
Ответ Ram89
Ну так вообще-то пока выглядит, как обычная ошибка пилота. Такие срывы вообще норма в Альберт Парке
Также изначально выглядел и вылет Леклера в Бразилии, и разворот Переса в Бахрейне, а потом выяснялось, что были технические проблемы с машиной.
Не знаю, кто там разглядел ошибку Макса - пересмотрите повтор. Самое начало торможения, далеко не критический момент маневра, и машину просто срывает. Видео полностью подтверждает его версию. Либо Макс сошел с ума и сходу вдавил тормоз в пол (хотя вроде гонщик даже не управляет задними тормозами), либо система глюканула и заблокировала задние тормоза.
Единственный вариант, при котором Макс виноват - это если на руле есть кнопка, которая способна вызвать такой эффект, и он случайно ее задел. Но это ОЧЕНЬ сомнительно.
Ответ Silent2006
Не знаю, кто там разглядел ошибку Макса - пересмотрите повтор. Самое начало торможения, далеко не критический момент маневра, и машину просто срывает. Видео полностью подтверждает его версию. Либо Макс сошел с ума и сходу вдавил тормоз в пол (хотя вроде гонщик даже не управляет задними тормозами), либо система глюканула и заблокировала задние тормоза. Единственный вариант, при котором Макс виноват - это если на руле есть кнопка, которая способна вызвать такой эффект, и он случайно ее задел. Но это ОЧЕНЬ сомнительно.
Наверняка так оно и есть, либо нажал что то случайно, хотя вряд ли есть такая кнопка, которая блокирует колеса, либо глюк, очевиднее второе конечно, ведь все там еще очень сыро (новый регламент) и стоит отметить минимум повреждений, многих бы сильнее разматало, я про контроль
Ответ Silent2006
Не знаю, кто там разглядел ошибку Макса - пересмотрите повтор. Самое начало торможения, далеко не критический момент маневра, и машину просто срывает. Видео полностью подтверждает его версию. Либо Макс сошел с ума и сходу вдавил тормоз в пол (хотя вроде гонщик даже не управляет задними тормозами), либо система глюканула и заблокировала задние тормоза. Единственный вариант, при котором Макс виноват - это если на руле есть кнопка, которая способна вызвать такой эффект, и он случайно ее задел. Но это ОЧЕНЬ сомнительно.
Возможно, система рекуперации сработала агрессивно
Одна из немногих оставшихся интриг сезона - это реальный темп Макса, и как близок он к Мерсам, все таки результаты Аджара хоть какую-то надежду дают.
Ответ Roro
Одна из немногих оставшихся интриг сезона - это реальный темп Макса, и как близок он к Мерсам, все таки результаты Аджара хоть какую-то надежду дают.
РБ 2я по скорости, как прогнозировалось. Максимка, думаю, будет уступать Мерсам менее полсекунды, но бороться не сможет. Если Мерсы будут косячить - возможны победки.)
Ответ Roro
Одна из немногих оставшихся интриг сезона - это реальный темп Макса, и как близок он к Мерсам, все таки результаты Аджара хоть какую-то надежду дают.
Изак так-то быстрее Макса был в третьей тренировке.
Да всё равно. С Мерсами анрил бороться в этом сезоне. Завтра ждём красивый прорыв.)
Ответ Мария Голденштерн
Да всё равно. С Мерсами анрил бороться в этом сезоне. Завтра ждём красивый прорыв.)
В какой то момент и в прошлом сезоне так казалось относительно макларенов, но не забываем, что рб круто дорабатывает машину по ходу сезона, так что сезон будет интересный, все подтягиваться будут.
Ответ Мария Голденштерн
Да всё равно. С Мерсами анрил бороться в этом сезоне. Завтра ждём красивый прорыв.)
Да. Есть все шансы побороться за два очка, а может даже замахнуться и на четыре.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен: «С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо»
1 минуту назад
«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
56 минут назад
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
сегодня, 12:04
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
вчера, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем