Макс Ферстаппен об аварии: «Задняя ось внезапно полностью заблокировалась. За всю карьеру со мной такого ни разу не происходило»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что он не может назвать причину своей аварии.
Ферстаппен вылетел с трассы в первом сегменте и разбил болид, не успев проехать быстрый круг, и в гонке будет стартовать 20-м.
«Я нажал на тормоза, и задняя ось болида внезапно полностью заблокировалась, совершенно без причины. Я не знаю, почему и как это случилось. За всю карьеру со мной такого ни разу не происходило.
То есть заднюю ось просто полностью заблокировало – и, разумеется, на такой скорости как-то спасти машину было уже просто невозможно. Сам удар о барьер был не слишком сильным – но руль вырвало у меня из рук, поэтому пришлось на всякий случай заглянуть в медицинский центр. Но со мной все в порядке», – рассказал Ферстаппен.
Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии
Единственный вариант, при котором Макс виноват - это если на руле есть кнопка, которая способна вызвать такой эффект, и он случайно ее задел. Но это ОЧЕНЬ сомнительно.