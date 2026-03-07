5

Изак Аджар: «Хочу сохранить третью позицию в гонке»

Аджар нацелен на подиум в первой гонке за «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар прокомментировал успех в первой квалификации в составе новой команды. Француз начнет Гран-при Австралии с третьей позиции.

«Квалификация прошла очень гладко. А до этого весь уик-энд складывался непросто.

Я не считал, что буду сражаться за топ-3: казалось, «Феррари» и «Макларен» впереди, но мы с командой готовились к этому всю квалификацию, и последний круг получился очень хорошим», – заявил Аджар.

Изак ответил на вопрос о борьбе с гонщиками «Мерседеса», которые заняли первые две позиции на решетке:

«Единственное, что я могу сделать – стартовать лучше. Но сейчас они слишком быстры.

Хочу сохранить позицию. Второй подиум – это было бы здорово».

Аджар стал 3-м в первой квалификации за «Ред Булл», Ферстаппен – 20-й после аварии

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМакларен
logoРед Булл
logoИзак Аджар
logoФеррари
logoМерседес
logoФормула-1
Гран-при Австралии
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне импонирует Аджар. Надеюсь в этом сезоне он сможет раскатать Ферстаппена и стать первым номером.
Очевидно, что Макс был бы на секунду быстрее и на поле)
