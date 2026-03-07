Андреа Кими Антонелли: «Механики – настоящие герои. Мы даже не успели настроить болид, нужно было сразу выезжать на трассу»

Антонелли поблагодарил механиков за восстановленный болид.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что остался доволен результатом, а также отдельно поблагодарил механиков.

Антонелли разбил болид в третьей практике, но машину успели восстановить к концу первого сегмента квалификации и итальянец все же принял участие в сессии, в итоге показав второе время.

«Это был очень, очень напряженный день. В третьей практике я врезался в заграждения, но настоящими героями сегодняшнего дня стали наши механики, которые успели починить машину и мы вернулись на трассу. Мы даже не успели настроить болид, нужно было сразу выезжать на трассу – и в итоге нам удалось попасть на первый ряд стартовой решетки. Я очень этому рад.

Было непросто, и в следующий раз мне нужно обязательно постараться чисто провести уик-энд, поскольку случившееся определенно сказалось на моем выступлении в квалификации. Но теперь нужно готовиться к гонке и по возможности постараться добиться хорошего результата», – рассказал Антонелли.

