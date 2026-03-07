  • Спортс
  • Андреа Кими Антонелли: «Механики – настоящие герои. Мы даже не успели настроить болид, нужно было сразу выезжать на трассу»
5

Андреа Кими Антонелли: «Механики – настоящие герои. Мы даже не успели настроить болид, нужно было сразу выезжать на трассу»

Антонелли поблагодарил механиков за восстановленный болид.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что остался доволен результатом, а также отдельно поблагодарил механиков.

Антонелли разбил болид в третьей практике, но машину успели восстановить к концу первого сегмента квалификации и итальянец все же принял участие в сессии, в итоге показав второе время.

«Это был очень, очень напряженный день. В третьей практике я врезался в заграждения, но настоящими героями сегодняшнего дня стали наши механики, которые успели починить машину и мы вернулись на трассу. Мы даже не успели настроить болид, нужно было сразу выезжать на трассу – и в итоге нам удалось попасть на первый ряд стартовой решетки. Я очень этому рад.

Было непросто, и в следующий раз мне нужно обязательно постараться чисто провести уик-энд, поскольку случившееся определенно сказалось на моем выступлении в квалификации. Но теперь нужно готовиться к гонке и по возможности постараться добиться хорошего результата», – рассказал Антонелли.

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Австралии
То есть такой темп ещё у ненастроенной самовозки 🙄
Ответ Максим Пахомов
То есть такой темп ещё у ненастроенной самовозки 🙄
Это было адресовано Джорджу.
Когда Кими это говорил, стоило посмотреть на лицо Рассела.
Он уже чашку себе на голову примерил, а тут...
Молодого еще не научили превозмогать, несёт какую-то чушь. На ненастроенной машине привез преследователю пол-секунды: алё, ты себя-то слышал, это же Ф-1, а не гонки тракторов, тут не может быть такого большого отрыва в топ-3 квалификации, ты понимаешь, что палишься с уровнем доминирования вашего болида?))
И тем не менее P2 с отрывом полсекунды от третьего. Весело...
