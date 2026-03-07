52

Джордж Расселл: «В квалификации машина «Мерседеса» ожила»

Расселл доволен поулом в Мельбурне.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что очень рад оказаться на поуле в первой гонке сезона. При этом напарник Расселла Андреа Кими Антонелли будет стартовать вторым.

«Прекрасный день. Мы знали, что у нашей машины большой потенциал, но заранее, до первой квалификации сезона вряд ли можно быть в чем-то до конца уверенными. Однако в итоге в квалификации машина и правда ожила.

Трасса немного остыла, а нашей машине обычно нравятся подобные погодные условия. Еще я очень рад тому, что Кими [Антонелли] оказался рядом со мной [на первом ряду стартовой решетки], ведь наша команда так много трудилась над созданием этой машины.

При этом управлять новыми болидами непросто. С нетерпением жду завтрашнюю гонку, нас может ждать весьма интересная и зрелищная борьба. Надеюсь, мы сможем хорошо провести заезд», – рассказал Расселл.

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoДжордж Расселл
Гран-при Австралии
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
logoМерседес
Ожила... 🤡 К чему это лицемерие? Очередной дно-сезон от Ф1.
Хахахахахахахахаха!!!!! Ну хватит глумиться,ну хватит)))) 😆😆😆😆😆😆
У них там что базовые настройки. Превозмагать если секунду машина привозит 😂😂😂
Что у него там "ожило"?
Вон, напарник, без настроек, всем по 0.5 привез.
Никакая Виагра не нужна.
Что у него там "ожило"? Вон, напарник, без настроек, всем по 0.5 привез. Никакая Виагра не нужна.
Потому что напарник - гений. Это всем фанатам Максимки известно. Как только пилотируешь самовоз - сразу становишься гением.
Что у него там "ожило"? Вон, напарник, без настроек, всем по 0.5 привез. Никакая Виагра не нужна.
Чудо случилось 😂😂😂
Превозмогания начались. Тотоха одобряет
Мерседес даже методичку не поменял)
Ох уж этот театр одной команды... Вы построили классный болид и классный мотор. Просто признайте это. Зачем эти заигрывания и удивления?
Ох уж этот театр одной команды... Вы построили классный болид и классный мотор. Просто признайте это. Зачем эти заигрывания и удивления?
классный (читерский) болид и классный (читерский) мотор. Команда мошенников...
классный (читерский) болид и классный (читерский) мотор. Команда мошенников...
Это часть Ф-1. При каждой смене регламента находилась команда, которая выжимала из него больше всех остальных. Одни регламент пишут, другие пытаются найти в нём лазейки чтобы получить преимущество.
Ну не смеши, а)))
Вот никогда такого не понимал. Ну скажи прямо - машина огонь. Сильнейшая.
Вот никогда такого не понимал. Ну скажи прямо - машина огонь. Сильнейшая.
Тут как раз все очень понятно. Не могут они сейчас такое говорить)
Вот никогда такого не понимал. Ну скажи прямо - машина огонь. Сильнейшая.
Тогда он не будет выглядеть крутым гонщиком, а просто неплохим водителем.
Можно им кубки вручить и отправить домой! А чемп заново начать! Тошнилово убогое будет весь сезон! 100% еще задушили мотор! Чтоб остальные совсем не поникли! У них лошадей на 30-40 больше чем у всех за счет изменения степени сжатия при нагреве!
Можно им кубки вручить и отправить домой! А чемп заново начать! Тошнилово убогое будет весь сезон! 100% еще задушили мотор! Чтоб остальные совсем не поникли! У них лошадей на 30-40 больше чем у всех за счет изменения степени сжатия при нагреве!
Ну почему тошнилово. Мы увидим, как Рассела вынесет юный Кими. Вот уверен
Ну почему тошнилово. Мы увидим, как Рассела вынесет юный Кими. Вот уверен
Ну только если они разматываться будут каждый старт! А так все... Без шансов вообще для остальных!!!
