Джордж Расселл: «В квалификации машина «Мерседеса» ожила»

Расселл доволен поулом в Мельбурне.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что очень рад оказаться на поуле в первой гонке сезона. При этом напарник Расселла Андреа Кими Антонелли будет стартовать вторым.

«Прекрасный день. Мы знали, что у нашей машины большой потенциал, но заранее, до первой квалификации сезона вряд ли можно быть в чем-то до конца уверенными. Однако в итоге в квалификации машина и правда ожила.

Трасса немного остыла, а нашей машине обычно нравятся подобные погодные условия. Еще я очень рад тому, что Кими [Антонелли] оказался рядом со мной [на первом ряду стартовой решетки], ведь наша команда так много трудилась над созданием этой машины.

При этом управлять новыми болидами непросто. С нетерпением жду завтрашнюю гонку, нас может ждать весьма интересная и зрелищная борьба. Надеюсь, мы сможем хорошо провести заезд», – рассказал Расселл.

