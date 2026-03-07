Гонщики «Мерседеса» на полсекунды опередили соперников в первой квалификации сезона-2026

«Мерседес» в доминирующем стиле выиграл квалификацию в Мельбурне.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл завоевал поул-позицию к Гран-при Австралии.

Второе место в первой квалификации сезона-2026 занял его напарник Андреа Кими Антонелли , машину которого успели восстановить после серьезной аварии в практике.

«Мерседес» привез почти полсекунды всем остальным соперникам. Расселл оказался на 0,785 секунды быстрее гонщика «Ред Булл » Изака Аджара , который стал третьим. Антонелли опередил Аджара на 0,492 секунды.

