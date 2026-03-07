Гонщики «Мерседеса» на полсекунды опередили соперников в первой квалификации сезона-2026
«Мерседес» в доминирующем стиле выиграл квалификацию в Мельбурне.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл завоевал поул-позицию к Гран-при Австралии.
Второе место в первой квалификации сезона-2026 занял его напарник Андреа Кими Антонелли, машину которого успели восстановить после серьезной аварии в практике.
«Мерседес» привез почти полсекунды всем остальным соперникам. Расселл оказался на 0,785 секунды быстрее гонщика «Ред Булл» Изака Аджара, который стал третьим. Антонелли опередил Аджара на 0,492 секунды.
Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
в 2022 в первой гонке была равная борьба Феррари и Ред Булл, сезон закончился доминацией Ред Булла.
в 2023 в первой гонке была доминация Ред Булл, сезон ей же и закончился. Хотя в этом же сезоне Макларен за полсезона прошел путь от хвоста пелотона до подиумов.
в 2024 сезон опять начался с доминирующей победы Ред Булл, закончился борьбой 4 команд.
в 2025 сезон начался с доминации Макларена, закончился победой Норриса с отрывом в могучие 2 очка от Ферстаппена.
Итого корреляция между первой гонкой и всем сезоном сработала полностью 1 раз из 4. Я не говорю, что этот сезон точно не станет доминацией Мерседеса, но делать безапелляционные выводы после одной квалификации это по-моему перебор.
Альпин и Уильямс проиграли всем своим конкурентам из середины пелотона, а Макларен проиграл кроме Мерседеса болиду РБ и Феррари. Почему-то им "читерский" мотор Мерседеса сегодня не дал решающего преимущества, в отличие от ситуации 2014-2016 годов, когда клиенты Мерседеса стабильно были лучше своих прямых конкурентов, а иногда даже РБ и Феррари опережали.