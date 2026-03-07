  • Спортс
65

Гонщики «Мерседеса» на полсекунды опередили соперников в первой квалификации сезона-2026

«Мерседес» в доминирующем стиле выиграл квалификацию в Мельбурне.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл завоевал поул-позицию к Гран-при Австралии.

Второе место в первой квалификации сезона-2026 занял его напарник Андреа Кими Антонелли, машину которого успели восстановить после серьезной аварии в практике.

«Мерседес» привез почти полсекунды всем остальным соперникам. Расселл оказался на 0,785 секунды быстрее гонщика «Ред Булл» Изака Аджара, который стал третьим. Антонелли опередил Аджара на 0,492 секунды.

Антонелли разбил болид в 3-й практике в Австралии

Опубликовал: Михаил Ширяев
65 комментариев
Расчехлили свой космический двигатель. Отрыв огромный. Остаётся только надеяться, что в июне лазейку закроют, иначе никакой интриги.
Интриги не будет, они к 01.06 будут отрыв в очках иметь такой, что мама не горюй
Абсолютно верно. Ну хотя бы в гонках будет.
Вернули свой 2014
Или 1992
В чём сила, брат? Ты думаешь в правде? Нет! Сила- в самовозах! У кого самовоз, тот и сильнее!)
Бетмен, в чём твоя сила? -Деньги.)
Смотрю интервью Тото,он светится от счастья!!!!!😆😆😆😆
Мошенников из верхушки ФИА и Тотошку уже судить давно пора, еще хватает наглости, начитерить и потом лыбу давить на камеру, просто мерзость...
Если ФИА так хочется постоянных технических революций, зачем их тестировать прямо в сезоне? Сделали новый регламент - дайте командам год тестов новых машин, а чемпионат проводите на предыдущем регламенте, к которому все адаптированы. Через год, когда команды будут готовы, выпускайте. Зачем вы обрекаете всех на неинтересные гонки? Это ж в первую очередь невыгодно самой Ф1.
Комментарий скрыт
Забавляют панические настроения в комментариях. Год назад было то же самое, только про McLaren. В итоге борьба за победу в чемпионате шла до последней гонки.
Забавляют люди которые не понимают разницу. Тогда мак забил на машину, а РБ возил кучу обновлений, потом мак много очков по глупости потерял. Здесь совершенно другая ситуация, у мерса гигантское преимущество по движку и батарее, они в поворотах даже теряют, но имеют такое гигантское преимущество что на прямых взлетают, и батарея у них не разрежается как у конкурентов. При этом никаким развитием аэродинамики это не отыграть. И даже если бы всем разрешили движки развивать, а мерсу заморозили бы, неизвестно сколько времени нужно чтобы их догнать, при лимите бюджета в принципе сложно будет что то серьезно поменять в болиде, вот у фур маленькая турбина, а у мерса большая, все в этом сезоне они не смогут перейти на большую.
Она шла только по глупости McLaren.
Всё таки инсайды от Тото подтвердились, что у них 4 машина пелотона и чисто на превозмогании пилоты смогли совершить "чудо"
Ну тут чистый скилл, как у Макса, явно
Или Хэмилтона. Последние 10 лет только на скилах и превозмоганиях побеждали
В принципе, сезон можно и заканчивать. Уже всё ясно
Вспомним 4 года прошлого регламента:
в 2022 в первой гонке была равная борьба Феррари и Ред Булл, сезон закончился доминацией Ред Булла.
в 2023 в первой гонке была доминация Ред Булл, сезон ей же и закончился. Хотя в этом же сезоне Макларен за полсезона прошел путь от хвоста пелотона до подиумов.
в 2024 сезон опять начался с доминирующей победы Ред Булл, закончился борьбой 4 команд.
в 2025 сезон начался с доминации Макларена, закончился победой Норриса с отрывом в могучие 2 очка от Ферстаппена.
Итого корреляция между первой гонкой и всем сезоном сработала полностью 1 раз из 4. Я не говорю, что этот сезон точно не станет доминацией Мерседеса, но делать безапелляционные выводы после одной квалификации это по-моему перебор.
А если вспомнить 2014-2016 годы
Можно и вспомнить, в 2014 в первой квале в Австралии 7 из первых 11 мест заняли болиды с двигателем Мерседес (всего было 8 таких болидов), сегодня 4 из 11 при тех же 8 болидах в сумме.
Альпин и Уильямс проиграли всем своим конкурентам из середины пелотона, а Макларен проиграл кроме Мерседеса болиду РБ и Феррари. Почему-то им "читерский" мотор Мерседеса сегодня не дал решающего преимущества, в отличие от ситуации 2014-2016 годов, когда клиенты Мерседеса стабильно были лучше своих прямых конкурентов, а иногда даже РБ и Феррари опережали.
