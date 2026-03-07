Линдблад стал 9-м в первой квалификации в «Ф-1»

Гонщик «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад занял девятое место по итогам квалификации к Гран-при Австралии .

Линдбладу удалось пробиться в третий сегмент, как и его напарнику Лиаму Лоусону . Новозеландец завершил сессию восьмым.

Британский пилот проводит свой первый этап в «Формуле-1». В 2025 году Арвид одержал три победы в «Формуле-2» и стал шестым в чемпионате.

Напарники по «Рейсинг Буллз» едва не столкнулись на пит-лейн в квалификации

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии