Линдблад стал 9-м в первой квалификации в «Ф-1»
Гонщик «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад занял девятое место по итогам квалификации к Гран-при Австралии.
Линдбладу удалось пробиться в третий сегмент, как и его напарнику Лиаму Лоусону. Новозеландец завершил сессию восьмым.
Британский пилот проводит свой первый этап в «Формуле-1». В 2025 году Арвид одержал три победы в «Формуле-2» и стал шестым в чемпионате.
Опубликовал: Михаил Ширяев
3 комментария
Да, попал бы в Мерседес был бы вторым
