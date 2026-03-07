Аджар стал 3-м в первой квалификации за «Ред Булл», Ферстаппен – 20-й после аварии
Аджар сходу переквалифицировал Ферстаппена в «Ред Булл».
Пилот «Ред Булл» Изак Аджар завершил квалификацию к Гран-при Австралии на третьей позиции.
Этап в Мельбурне – первый для француза в новой команде. Дебютный сезон Изак провел в составе «Рейсинг Буллз».
Многолетний лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в аварию и занял 20-е место.
Ферстаппен врезался в барьеры в 1-м сегменте квалификации в Австралии и вызвал красные флаги
Вся надежда на то, что этап в Мельбурне довольно специфический и дальше будет плотнее...