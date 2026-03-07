Напарники по «Рейсинг Буллз» едва не столкнулись на пит-лейн в квалификации
Пилоты «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад и Лиам Лоусон были близки к столкновению на пит-лейн перед началом третьего сегмента квалификации к Гран-при Австралии.
Новичку «Формулы-1» Линдбладу пришлось резко смещаться, чтобы избежать столкновения с напарником. Лоусон медленно ехал по пит-лейн, поскольку впереди была «Ауди» Габриэла Бортолето. У Бортолето возникли технические проблемы – бразилец не смог принять участие в заключительной части квалификации.
Опубликовал: Михаил Ширяев
