Напарники по «Рейсинг Буллз» едва не столкнулись на пит-лейн в квалификации

Пилоты «Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад и Лиам Лоусон были близки к столкновению на пит-лейн перед началом третьего сегмента квалификации к Гран-при Австралии .

Новичку «Формулы-1» Линдбладу пришлось резко смещаться, чтобы избежать столкновения с напарником. Лоусон медленно ехал по пит-лейн, поскольку впереди была «Ауди » Габриэла Бортолето. У Бортолето возникли технические проблемы – бразилец не смог принять участие в заключительной части квалификации.

Ферстаппен врезался в барьеры в 1-м сегменте квалификации в Австралии и вызвал красные флаги