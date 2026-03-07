Ферстаппен врезался в барьеры в 1-м сегменте квалификации в Австралии и вызвал красные флаги

Ферстаппен завершил первую квалификацию сезона аварией.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен попал в аварию в первом сегменте квалификации к Гран-при Австралии .

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» развернулся и вылетел в барьеры в первом повороте. Сессию прервали красными флагами. Гонщик самостоятельно выбрался из машины.

«Болид просто заблокировал ###### заднюю ось. Фантастика», – прокомментировал Макс инцидент по радио.

Нидерландец не успел проехать ни одного быстрого круга в квалификации и начнет первую гонку сезона с последних рядов решетки.

