Ферстаппен врезался в барьеры в 1-м сегменте квалификации в Австралии и вызвал красные флаги
Ферстаппен завершил первую квалификацию сезона аварией.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в аварию в первом сегменте квалификации к Гран-при Австралии.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» развернулся и вылетел в барьеры в первом повороте. Сессию прервали красными флагами. Гонщик самостоятельно выбрался из машины.
«Болид просто заблокировал ###### заднюю ось. Фантастика», – прокомментировал Макс инцидент по радио.
Нидерландец не успел проехать ни одного быстрого круга в квалификации и начнет первую гонку сезона с последних рядов решетки.
За кого болеть в «Ф-1»? Ключевой год «Феррари» и Хэмилтона, «Кадиллак» – загадка, Ферстаппен в погоне за 5-м титулом
Опубликовал: Михаил Ширяев
RedBull нечаянно дал вторую машину Максу 😆
Получается Аджар с ходу обошёл Макса в квале :)
Перес, Албон, и Лоусон. Все отыгрались.
Тутутуту Макс ферстапен
Пу пу пуу
Насколько же гениален Макс, влетел в стену, чтобы потренировать завтра обгоны и помочь дружбану успеть собрать тачку)
Просто он не хотел в замес попасть на старте гонки и решил стартовать с пит-лейна
На Астон Мартине бы боролся первый ряд.
На ладе искре был бы первый
Тяжело разобраться в машине)
Как и нормально шутить
Вылет на пустом месте на прямой это жесть конечно
Врезался в непреодолимые барьеры.
Максу надо полюбить эти чудо машинки, иначе капут.
