  • Ферстаппен врезался в барьеры в 1-м сегменте квалификации в Австралии и вызвал красные флаги
Фото
20

Ферстаппен завершил первую квалификацию сезона аварией.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в аварию в первом сегменте квалификации к Гран-при Австралии.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» развернулся и вылетел в барьеры в первом повороте. Сессию прервали красными флагами. Гонщик самостоятельно выбрался из машины.

«Болид просто заблокировал ###### заднюю ось. Фантастика», – прокомментировал Макс инцидент по радио.

Нидерландец не успел проехать ни одного быстрого круга в квалификации и начнет первую гонку сезона с последних рядов решетки.

За кого болеть в «Ф-1»? Ключевой год «Феррари» и Хэмилтона, «Кадиллак» – загадка, Ферстаппен в погоне за 5-м титулом

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Гран-при Австралии
logoФормула-1
20 комментариев
RedBull нечаянно дал вторую машину Максу 😆
Ответ Михаил Пивненко
RedBull нечаянно дал вторую машину Максу 😆
Комментарий скрыт
Получается Аджар с ходу обошёл Макса в квале :)
Ответ Mycherryblazer
Получается Аджар с ходу обошёл Макса в квале :)
Перес, Албон, и Лоусон. Все отыгрались.
Тутутуту Макс ферстапен
Ответ AdventureTime
Тутутуту Макс ферстапен
Пу пу пуу
Насколько же гениален Макс, влетел в стену, чтобы потренировать завтра обгоны и помочь дружбану успеть собрать тачку)
Ответ mrnobody1st
Насколько же гениален Макс, влетел в стену, чтобы потренировать завтра обгоны и помочь дружбану успеть собрать тачку)
Просто он не хотел в замес попасть на старте гонки и решил стартовать с пит-лейна
На Астон Мартине бы боролся первый ряд.
Ответ Сергей Горелов
На Астон Мартине бы боролся первый ряд.
На ладе искре был бы первый
Тяжело разобраться в машине)
Ответ Мин Илhaм
Тяжело разобраться в машине)
Как и нормально шутить
Вылет на пустом месте на прямой это жесть конечно
Врезался в непреодолимые барьеры.
Максу надо полюбить эти чудо машинки, иначе капут.
Рекомендуем