«Мерседес» допустил, что Антонелли пропустит квалификацию в Австралии

В «Мерседесе» не уверены в участии Антонелли в квалификации в Мельбурне.

Представитель «Мерседеса » заявил в эфире канала Sky Sports, что после аварии в третьей практики Кими Антонелли действительно рискует пропустить квалификацию к Гран-при Австралии .

«При ближайшем рассмотрении шасси и силовая установка выглядят нормально, так что в боксах усердно трудятся над подготовкой болида.

Нет гарантии, что все будет готово вовремя, так как работы много – но команда делает все возможное, чтобы вывести машину на трассу», – заявили в команде.

Антонелли разбил болид в 3-й практике в Австралии

