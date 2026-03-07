«Мерседес» допустил, что Антонелли пропустит квалификацию в Австралии
В «Мерседесе» не уверены в участии Антонелли в квалификации в Мельбурне.
Представитель «Мерседеса» заявил в эфире канала Sky Sports, что после аварии в третьей практики Кими Антонелли действительно рискует пропустить квалификацию к Гран-при Австралии.
«При ближайшем рассмотрении шасси и силовая установка выглядят нормально, так что в боксах усердно трудятся над подготовкой болида.
Нет гарантии, что все будет готово вовремя, так как работы много – но команда делает все возможное, чтобы вывести машину на трассу», – заявили в команде.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
В итоге второй
Звучит фантастически, но вдруг вмешался Макс...
