ФИА вернула 4-ю зону для использования активной аэродинамики в Австралии через час после решения о ее отмене

ФИА изменила решение касательно корректировки трассы в Мельбурне.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис сообщил перед третьей практикой Гран-при Австралии о решении убрать четвертую зону «режима для прямой», которая располагалась между 8-м и 9-м поворотом.

По его словам, некоторые пилоты посчитали, что использование активной аэродинамики на данном участке может привести к потере контроля и аварии.

Однако через час после комментария Томбасиса в ФИА изменили решение и вернули зону.

«С учетом обратной связи, полученной от пилотов и команд, а также дополнительного анализа, проведенного командами, решение об удалении 4-й зоны «режима для прямых» на «Альберт-Парке » отменяется.

Во избежание сомнений данная поправка вступает в силу немедленно: 4-я зона «режима для прямых» будет использоваться в третьей практике (которая на данным момент уже завершена – Спортс’’). Дальнейшая оценка будет произведена во время и после третьей тренировки», – говорится в заявлении федерации.

По данным GPblog, недовольство данной зоной высказали сразу несколько команд: так, сообщается, что опасения по поводу безопасности выразил гонщик «Ауди» Габриэл Бортолето . И хотя в самой команде настояли, что другие коллективы тоже были против – по имеющимся данным, именно «Ауди » протестовала активнее всех.

Кроме того, издание отметило, что после отмены решения некоторые команды будут менее активно использовать «режим для прямых» в данной зоне.

На Гран-при Австралии будет 5 зон для использования активной аэродинамики

