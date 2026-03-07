Вольфф обнял и подбодрил Антонелли после аварии: «Сохраняй уверенность в себе»

Босс «Мерседеса» утешил Антонелли после серьезной аварии.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли досрочно завершил третью практику перед Гран-при Австралии, разбив болид.

Участие итальянца в квалификации остается под вопросом.

Исполнительный директор команды Тото Вольфф пообщался с Антонелли после сессии – босс обнял и подбодрил гонщика.

«Ты знаешь, в чем причина, как думаешь? Ты проехал по поребрику так же, как раньше?» – спросил Вольфф.

«Наверное, [заехал] чуть дальше. Но я был так уверен в себе», – отреагировал Антонелли.

«Это нормально. Сохраняй уверенность в себе, сохраняй уверенность. Проанализируй данные и сохраняй уверенность», – сказал Тото.

Гран-при Австралии-2026. 3-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

Видео: соцсети команды «Мерседес»