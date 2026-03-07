Леклер пошутил о пожизненном контракте с «Феррари»: «Такого еще никогда не было, но диалог открыт»

Леклер провел параллели между свадьбой и работой в «Феррари».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своей свадьбе с Александрой Сен-Мле и пошутил о том, что заключит пожизненный контракт со Скудерией.

«Мы невероятно счастливы. Але приехала со мной в Австралию, и это как медовый месяц, даже если она не уверена, что хочет проводить его на Гран-при.

Что касается свадьбы с «Ла Росса», мы это обсуждаем. Брак на всю жизнь? Пожизненный контракт – думаю, такого еще никогда не было, но диалог открыт», – сказал монегаск на Гран-при Австралии .

Леклер тайно женился! Монако, пес в смокинге, ретро-«Феррари»