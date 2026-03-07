Главный гоночный инженер «Хонды»: «Батарея стала меньше вибрировать»

В «Хонде» высказались о первых практиках в Австралии.

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара прокомментировал результаты пятничных сессий Гран-при Австралии .

«Вторая практика оказалась ценной для нас, поскольку нам удалось увидеть результаты принятых нами контрмер.

Ланс [Стролл] и Фернандо [Алонсо] вместе проехали 31 круг, [за счет чего] нам удалось собрать необходимую информацию, чтобы определить, что компоненты, впервые протестированные на динамометрическом стенде на базе в Сакуре, работают и на трассе.

В итоге, согласно результатам нашего анализа, проведенного во время сессии, батарея стала меньше вибрировать», – сказал Орихара.

