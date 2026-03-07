Фото
17

Антонелли разбил болид в 3-й практике в Австралии

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли попал в серьезную аварию на последних минутах третьей практики перед Гран-при Австралии.

Итальянец ударился о барьеры задней частью машины во втором повороте. Болид получил существенные повреждения. Пилот смог самостоятельно выбраться.

Антонелли рискует пропустить квалификацию, которая начнется в 8:00 по московскому времени.

За кого болеть в «Ф-1»? Ключевой год «Феррари» и Хэмилтона, «Кадиллак» – загадка, Ферстаппен в погоне за 5-м титулом

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoМерседес
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
Гран-при Австралии
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Специалист по крушению машин Мерседес
Ответ user_85
Специалист по крушению машин Мерседес
Креш-тестер ;)
Жостко развалил , по ходу минус квала, вряд ли успеют собрать
Ответ Nagatomo
Жостко развалил , по ходу минус квала, вряд ли успеют собрать
Мартин уверенно сказал это прямым текстом в трансляции сразу же как увидел
Ответ Nagatomo
Жостко развалил , по ходу минус квала, вряд ли успеют собрать
без вариантов, мимо квалы.
там главное, чтобы монокок не был повреждён. а то и мимо гонки можно.
немного кривоватый тайминг получился у меня (что показывают), но Джордж сильный круг шёл
Это было достаточно мощно, ошметки оставил одни.
Что-то не думается, что ему подготовят нормально другую машину к квале.
интересно на круг выехали сейчас )
ака мимо квалы получается
Антонелли сам себе в ногу выстрелил. На свежем софте так болид разбить, что в Квале учавствовать не будет точно. И вместо того, чтобы побороться как минимум за Подиум в гонке, будет мечтать чтоб приехать условно 8м из последнего места на решетке. Мерсов с почином!
Ответ Alex_nder
Антонелли сам себе в ногу выстрелил. На свежем софте так болид разбить, что в Квале учавствовать не будет точно. И вместо того, чтобы побороться как минимум за Подиум в гонке, будет мечтать чтоб приехать условно 8м из последнего места на решетке. Мерсов с почином!
учавствует в квале
Ответ ilia rus
учавствует в квале
Занимает 2ое место)
Как он умудрился так затоталить-то?
Ага, пусть Максу спасибо скажет)
макс минуты 3 дал кими, а починили его на 7-ой минуты, так бы на 4 выехал и круг проехал бы
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мартин Брандл: «Уверен, будь у «Феррари» возможность заново разыграть этот сценарий, они бы позвали в боксы хотя одну из своих машин»
17 минут назад
Макс Ферстаппен: «С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо»
сегодня, 14:02
«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
сегодня, 13:07
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
сегодня, 12:04
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем