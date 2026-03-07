Антонелли разбил болид в 3-й практике в Австралии
Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли попал в серьезную аварию на последних минутах третьей практики перед Гран-при Австралии.
Итальянец ударился о барьеры задней частью машины во втором повороте. Болид получил существенные повреждения. Пилот смог самостоятельно выбраться.
Антонелли рискует пропустить квалификацию, которая начнется в 8:00 по московскому времени.
За кого болеть в «Ф-1»? Ключевой год «Феррари» и Хэмилтона, «Кадиллак» – загадка, Ферстаппен в погоне за 5-м титулом
Опубликовал: Михаил Ширяев
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
там главное, чтобы монокок не был повреждён. а то и мимо гонки можно.
Что-то не думается, что ему подготовят нормально другую машину к квале.
ака мимо квалы получается