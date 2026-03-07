Антонелли разбил болид в 3-й практике в Австралии

Гонщик «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли попал в серьезную аварию на последних минутах третьей практики перед Гран-при Австралии .

Итальянец ударился о барьеры задней частью машины во втором повороте. Болид получил существенные повреждения. Пилот смог самостоятельно выбраться.

Антонелли рискует пропустить квалификацию, которая начнется в 8:00 по московскому времени.

