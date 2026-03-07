Стролл пропустил 3-ю практику из-за предполагаемой проблемы с ДВС
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл не принял участия в заключительной тренировке перед Гран-при Австралии.
Команда сообщила, что канадец не смог выехать на трассу из-за предполагаемой проблемы с двигателем внутреннего сгорания «Хонды». Его напарник Фернандо Алонсо проехал 20 кругов.
Накануне коллектив из Сильверстоуна пропустил почти всю первую практику.
У «Астон Мартин» остались 2 батареи, которые уже в болидах, заявил Ньюи
Эдриан Ньюи: «Астон Мартин», подписывая контракт, не знал, что «Хонда» сохранила лишь 30 процентов опытных специалистов»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Астон Мартин»
