Стролл пропустил 3-ю практику из-за предполагаемой проблемы с ДВС

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл не принял участия в заключительной тренировке перед Гран-при Австралии .

Команда сообщила, что канадец не смог выехать на трассу из-за предполагаемой проблемы с двигателем внутреннего сгорания «Хонды». Его напарник Фернандо Алонсо проехал 20 кругов.

Накануне коллектив из Сильверстоуна пропустил почти всю первую практику.

