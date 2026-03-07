Формула-3. Австралия. Дель Пино выиграл 1-ю гонку, завершенную красными флагами после аварии

Дель Пино выиграл первую гонку сезона «Ф-3».

Пилот «Ван Амерсфорт » Бруно дель Пино стал сильнейшим по итогам спринта «Формулы-3» в Австралии после старта с поул-позиции.

Второе место занял его напарник Энцо Делиньи, третье – гонщик «Родена» Брандо Бадоер.

Заезд продлился семь кругов вместо запланированных 20: гонку завершили красными флагами после столкновения напарников по «Преме» Джеймса Уортона и Луи Шарпа. Пилоты не пострадали.

Из-за того, что гонка прошла в укороченном формате, победитель заработал лишь пять очков вместо десяти.

